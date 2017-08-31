Фото: vladimirkipriyanov.ru
Полиция задержала водителя, который сбил четырехлетнюю девочку на улице Митрофанова в Бийске и скрылся с места ДТП.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина сдавал назад и в этот момент наехал на малышку, которая находилась во дворе без сопровождения взрослых.
"В результате дорожно-транспортного происшествия ребёнок получил ушибы лица. Водитель с места происшествия скрылся", — уточняют в полиции.
Правоохранители при помощи очевидцев смогли установить марку и госномер автомобиля, после чего разыскали мужчину. Уже через час он был задержан.
В отношении него был составлен административный материал за оставление места ДТП. Санкция данной статьи КоАП грозит лишением права управления транспортным средством на срок от года до полутора лет или арестом до пятнадцати суток.
Комментарии
http://biwork.ru/zakon/145849-bijchanka-kotoraya-sbila-rebenka-i-uehala-s-mesta-dtp-budet-privlechena-k-otvetstvennosti.html
пишут что это женщина - кому верить?
девочка сильно пьяная была?
вчера вечером, в районе 21-00, во дворе дома Малахова 164 мадама за рулем праворульной машины, после посадки еще одной мадамы, видимо подруги, при движении шорканула своей правой стороной стоящую машину в правую заднюю часть, вышла, поматерилась и благополучно свалила. вот.
31.08.2017 11:25
- гость -
нефиг свои корыта бросать где попало.
Вполне допускаю что водитель мог этого не заметить, однако лишат. Судьи требуют доказательств того что не заметил. Интересно как это доказать?
31.08.2017 11:32
- гость -
Вполне допускаю что водитель мог этого не заметить, однако лишат. Судьи требуют доказательств того что не заметил. Интересно как это доказать?
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Какая разница - заметил, не заметил? Прежде чем сдавать назад, он должен был убедиться, что сзади нет детей, животных, забора, столбиков и т.д.
Если не ошибаюсь перед тем как сдать назад водитель должен подать звуковой сигнал
31.08.2017 11:43
- гость -Какая разница - заметил, не заметил? Прежде чем сдавать назад, он должен был убедиться, что сзади нет детей, животных, забора, столбиков и т.д.
На грузовике это достаточно сложно.....Возникает вопрос где были родители? И почему четырехлетний ребенок был не на игровой площадке а на проезжей части.
Когда я передвигаюсь по двору и вижу что вдоль дороги по тратуару идут дебелые мамаши с малолетними детьми, которых не держат за руку, всегда пытаюсь оскорбить и унизить за то что они считают, что если они идут с детьми то все должно вертеться вокруг них. Во дворе езжу очень тихо. А еще раздражают мамаши которые демонстративно будут идти впереди еле еле что то доказывая, но рискуя жизнью ребенка....
31.08.2017 11:51
- гость -
Если не ошибаюсь перед тем как сдать назад водитель должен подать звуковой сигнал
Смысл подавать сигнал четырехлетнему ребенку, вообще испугается и сам под колеса ломанется.