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Новости

Бюст Юрия Гагарина установили в лондонском Музее науки

, ИА "Амител"
В музее хотят напомнить, что российские достижения 1950-1960-х годов легли в основу современных исследований космоса

Фото: modelsculpt.org

Директор Музея науки в Лондоне Иан Блэтчфорд на торжественной церемонии открыл скульптуру космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам Блэтчфорда, данная инициатива принадлежала ему. Также он заметил, что во многих американских и европейских музеях представлены в основном технологии США. 

"И мы хотим постоянно напоминать людям, что российские достижения, в особенности достижения 1950–1960-х годов, легли в основу современных исследований космоса", — приводит агентство слова директора музея.

Блэтчфорд подчеркнул, что полагаться на историческую память нельзя, людям нужно напоминать о достижениях. Он выразил надежду, что в течение 10-20 лет будут проходить все новые выставки про РФ.

Агентство добавляет, что бюст Гагарина в дар Музею науки передал международный благотворительный общественный фонд "Диалог культур — Единый мир", который реализует проекты, направленные на укрепление дружеских связей между разными странами.

Отмечается, что уже 27 стран, включая Францию, Италию, США и Индию, ранее приняли в подарок бюсты Гагарина.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

31.08.2017 11:59
- гость -

"И мы хотим постоянно напоминать людям, что российские достижения, в особенности достижения 1950–1960-х годов, легли в основу современных исследований космоса"

насколько мне не изменяет память в 1950–1960-х годах РФ не было, но как правоприемница к советским достижениям она примазаться может, но только как правоприемница

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