Фото: modelsculpt.org
Директор Музея науки в Лондоне Иан Блэтчфорд на торжественной церемонии открыл скульптуру космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Блэтчфорда, данная инициатива принадлежала ему. Также он заметил, что во многих американских и европейских музеях представлены в основном технологии США.
"И мы хотим постоянно напоминать людям, что российские достижения, в особенности достижения 1950–1960-х годов, легли в основу современных исследований космоса", — приводит агентство слова директора музея.
Блэтчфорд подчеркнул, что полагаться на историческую память нельзя, людям нужно напоминать о достижениях. Он выразил надежду, что в течение 10-20 лет будут проходить все новые выставки про РФ.
Агентство добавляет, что бюст Гагарина в дар Музею науки передал международный благотворительный общественный фонд "Диалог культур — Единый мир", который реализует проекты, направленные на укрепление дружеских связей между разными странами.
Отмечается, что уже 27 стран, включая Францию, Италию, США и Индию, ранее приняли в подарок бюсты Гагарина.
Комментарии
"И мы хотим постоянно напоминать людям, что российские достижения, в особенности достижения 1950–1960-х годов, легли в основу современных исследований космоса"
насколько мне не изменяет память в 1950–1960-х годах РФ не было, но как правоприемница к советским достижениям она примазаться может, но только как правоприемница