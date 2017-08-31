Фото: пресс-служба барнаульского водоканала
Реконструкцию второго речного водозабора проведут в краевой столице. Стоимость проекта превышает 22 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Барнаульского водоканала.
"Ежедневно на втором речном водозаборе происходит подъем 120-130 тысяч кубометров воды. Это основная часть ресурса, который поставляется предприятием в город", — уточняют на коммунальном предприятии.
В рамках реконструкции, в частности, будет модернизирована система дозирования реагентов для очистки воды. Ее заменят на современную, работающую в автоматическом режиме, практически без участия человека.
Специалисты установят мутномеры, измерители температуры и расходомеры. Кроме того, на водозаборе будут смонтированы специальные насосы-дозаторы, установка для приготовления раствора флокулянта для очистки, станция дозирования.
Также проектом запланирована реконструкция распределительного устройства в насосной станции водозабора. В данном случае преследуется цель оптимизировать расход электроэнергии на объекте.
Главный инженер "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Павлюченко отмечает, что модернизация позволит более тщательно контролировать технологические процессы и расход реагента, а главное — повысить эффективность процесса очистки воды.
Работы планируется завершить в декабре текущего года.
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