Фото: altai-eparhia.ru
В Барнауле в пятницу, 1 сентября, откроют памятник преподобному Сергию Радонежскому. Об этом сообщает пресс-служба Алтайской митрополии.
Уточняется, что скульптура будет установлена возле стен Барнаульской духовной семинарии, расположенной по адресу: улица Ядринцева, 66.
Памятник создал автор проекта "Аллея российской славы" Михаил Сердюков. В сообщении сказано, что целью данного проекта является возрождение патриотического духа россиян. По мнению автора, патриотическое воспитание является источником и средством духовного, политического и экономического возрождения страны, ее государственной целостности и безопасности.
Скульптор с единомышленниками готов бесплатно ставить по всей стране и другим государствам бюсты людей, прославивших РФ, в школах, кадетских корпусах и воинских частях.
Подчеркивается, что в рамках проекта уже создано свыше 70 скульптур и бюстов исторически значимых личностей, включая Михаила Ломоносова, Александра Невского, Николая Гоголя, Федора Ушакова, Юрия Гагарина, Сергея Королева и других.
Памятники изготавливаются из бронзы и железобетона, окрашенного под бронзу, медь и антик. Изделия выполнены на высоком художественном уровне. На постаменте с трех сторон отлиты слова о достижениях и деяниях гражданина.
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