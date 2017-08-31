Фото: novostivolgograda.ru
Полиция разыскивает водителя, который вечером 29 августа сбил несовершеннолетнего велосипедиста в Новоалтайске и скрылся с места ДТП.
Как сообщили в городской ГИБДД, авария произошла около 19:30. "Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле белого цвета, двигаясь по улице Тимирязева от улицы Промплощадка в сторону улицы Лесная, при проезде дома № 97 по улице Тимирязева совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста", — уточняют в Госавтоинспекции.
Известно, что велосипедист выезжал с дворового проезда. В результате мальчик 2008 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован в новоалтайскую горбольницу.
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