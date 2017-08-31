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Барнаульские власти определились с основными мероприятиями празднования Дня города, который в этом году пройдет 16 сентября и будет объединен с празднованием 80-летия Алтайского края.
В администрации города прошло заседание оргкомитета по подготовке мероприятий, посвященных двум праздникам.
"День рождения столицы региона будет посвящен юбилею края. Жители нашего города ощущают себя частью большого многонационального, богатого природными и человеческими ресурсами Алтайского края. Мы знаем и любим историю малой родины, гордимся земляками, которые своим трудом и талантом прославили Алтайский край и город Барнаул. И сегодня барнаульцы продолжают своими делами вносить огромный вклад в развитие региона", — сообщает пресс-служба краевой администрации.
Как и было раньше анонсировано, девиз праздника этого года будет звучать так: "Край родной, навек любимый...".
Свои самые яркие номера покажут лучшие художественные коллективы города и края.
Участников праздника 16 сентября встретят уже полюбившиеся "Город мастеров", Фестиваль национальных культур, выставка ретроавтомобилей.
В районах города пройдут праздники, посвященные Дню поселка, микрорайонов, улиц. Будут работать тематические выставки в библиотеках, пройдут концерты в учреждениях культуры. Украшением праздника обещает стать III Сибирский фестиваль духовых оркестров, в котором примут участие коллективы из Новосибирска, Новокузнецка, Бийска, три барнаульских оркестра, а также из Кызыла (республика Тыва) и Усть-Каменогорска (республика Казахстан). К ним присоединятся еще пять коллективов из городов и районов края. Духовые оркестры выступят на различных городских площадках.
В районах города пройдут выставки цветов, молодежно-спортивные программы, викторины, флешмобы. Финальным аккордом праздника, посвященного 80-летию Алтайского края, станут красочные фейерверки, которые пройдут во всех районах города.
Специально ко Дню города власти откроют после капитального ремонта несколько важных объектов. В частности, концертные залы ДК поселка Южный и Русского камерного оркестра. Пожалуй, самым ярким событием станет открытие обновленной пешеходной улицы Мало-Тобольской, которая станет барнаульским аналогом Арбата. Там 16 сентября установят сцену, где выступят музыканты, артисты, пройдет забег в валенках.
Основные праздничные мероприятия начнутся в 11.00 на площади Советов. При этом пресс-служба мэрии пока не сообщает, будет ли в этом году приглашена звезда из Москвы. В прошлом году, к слову, ею была Надежда Кадышева и ансамбль "Золотое кольцо". Ранее губернатор Александр Карлин заявил, что в этом году юбилей будет проведен своими силами.
Комментарии
Хреновой погодой и дождем не? 16 сентября день города будет как-никак
Бабу Ягу воспитаем в своём коллективе )))