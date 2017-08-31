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Министерство сельского хозяйства России подготовило проект постановления правительства, в котором предлагает компенсировать сельхозкооперативам около 50% средств, которые были потрачены на увеличение присутствия их товаров в магазинах. Об этом в четверг, 31 августа, пишут "Известия", ссылаясь на имеющийся в распоряжении издания документ Минсельхоза.
В проекте постановления указано, что субсидии будут предоставляться бюджетам субъектов РФ "в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период". Подчеркивается, что за счет субсидий будет возвращено не более половины фактических затрат по контрактам на продвижение продукции.
Подчеркивается, что господдержка распространяется лишь на потребительские сельхозкооперативы - объединения личных подсобных хозяйств и фермеров. Производственных кооперативов — колхозов, рыболовецких артелей - она касаться не будет.
В Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов полагают, что данная форма поддержки поможет развитию малых форм агробизнеса. "Личные подсобные хозяйства и фермерство — это та форма хозяйств, которым очень трудно вывести на рынок производимые продукты питания", — отметила вице-президент Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов Ольга Башмачникова, подчеркнув, что в этом виноваты огромные затраты на заключение контрактов с магазинами на доставку продукции. Она назвала выделение субсидий из федерального бюджета правильным шагом.
Комментарии
Класс! Теперь хоть государство (т.е. мы) будет 50% откатных башлять.