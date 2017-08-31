Фото: instagram.com
День знаний уже завтра, а значит, девчонкам пора подумать над тем, как из беззаботного летнего периода переключиться на школьное настроение и соответствующий внешний вид.
Предлагаем подборку повседневных причесок, которые можно взять на вооружение и подойти в полной готовности к новому учебному году.
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Пора выпускных вечеров уже прошла👸, но совсем скоро #1сентября!📚 А это значит,вы будете искать стилиста, для наведения красоты!💆💇 ♡♡♡ 😈#Боксерскиекосы с цветными прядями для смелых школьниц 😎Объемные и сложные прически для самых стильных 😍Ну или просто косы любой сложности для всех,кто хочет быть неотразимой в этот день! ♡♡♡ ☝Записывайтесь заранее☝
Доброго утра,мир❤🌹 Вот и вышел август на финишную прямую,.... В пятницу уже 1 сентября,а это значит,что детки отправятся в школу. В наше время мамочки сами плели нам косы и завязывали бантики,а сейчас это модно делать у стилиста😎 что я и предлагаю Вам сделать. На фото,2 прически в моем исполнении Локоны -500р Собранная прическа -700р. Только 1 сентября,успей записаться!!!
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Комментарии
Блин, я одна ходила в школу и универ учиться и предпочитала с утра спокойно выспаться, позавтракать и просто привести себя в приличный вид вместо того, чтобы 40 минут стоять у зеркала и укладывать волосы?
Статья типа, завтра день ЗНАНИЙ, надо ЗНАТЬ какую причёску сделать. Страшно за будущее общество.
31.08.2017 13:09
- гостю -
А красивым надо быть и внутри, и снаружи. что ж теперь отличницам лохудрами ходить?
31.08.2017 12:40
Линч
Ну и зря. значит вся молодость прошла напрасно - никто красоты твоей не увидел. И ещё, женщины, которым лень ухаживать за собой - плохие жены и матери. Дети будут ходить обоссанные, а муж в вонючих носках. Так женился мой брат - взял "деревню" и теперь в доме полный бардак(куча немытой посуды, грязного белья, грязные шторы на окнах).
31.08.2017 13:17
гость
31.08.2017 12:40
Линч
Ну и зря. значит вся молодость прошла напрасно - никто красоты твоей не увидел. И ещё, женщины, которым лень ухаживать за собой - плохие жены и матери. Дети будут ходить обоссанные, а муж в вонючих носках. Так женился мой брат - взял "деревню" и теперь в доме полный бардак(куча немытой посуды, грязного белья, грязные шторы на окнах).
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"Деревня" как раз выряжается даже в магазин, даже чтобы мусор вынести, как на вечеринку. "Надену на себя всё самое лучшее, пусть все соседи видят, кака я красавица!". А одеваться и причесываться надо сообразно случаю. На вечеринку - одни прическа и одежда, на 1 сентября - другие. Многие как на свадьбу крутят себе волосы, хотя идут на день знаний. Вот это как раз "деревня" и отсутствие вкуса.
гость
31.08.2017 12:40
Линч
Ну и зря. значит вся молодость прошла напрасно - никто красоты твоей не увидел. И ещё, женщины, которым лень ухаживать за собой - плохие жены и матери. Дети будут ходить обоссанные, а муж в вонючих носках. Так женился мой брат - взял "деревню" и теперь в доме полный бардак(куча немытой посуды, грязного белья, грязные шторы на окнах).
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И, кстати, если ваш брат ходит в вонючих носках - это значит, что его так вырастили - свинтусом. Чистоплотный мужчина никогда не наденет вонючие носки, он их либо постирает, либо купит новые. И за порядком в доме будет следить. Либо сам уборку сделает, либо будет добиваться, чтобы жена это сделала, если у неё времени больше.
31.08.2017 13:17
гость
Ой... То есть мужу, чтобы сменить носки, нужна жена?))) Сам он не в состоянии, так и будет в вонючих ходить и ставить их в угол? А трусы ему тоже жена, как ребенку памперс, переодевать должна? А то так и будет ходить в одних, пока кто-нибудь в них не заведется. Ну у вас и представления о хорошей жене.
Ну, накинулись ленивые жены! Вот именно, что мой брат никогда не знал откуда берутся чистые носки, тарелки и проч. Всегда у мамы был порядок: в его шкафу чистое бельё, на кухне - чистая посуда, на окнах красивые чистые шторы. Женившись на "деревне" он думал, что она будет хорошей хозяйкой, т.к. "не испорчена" светской жизнью, а она оказалась " не испорчена" и бытовым сервисом. Он зарабатывает хорошие деньги, а эта "деревня" сидит дома и что после работы должен стирать себе носки и мыть посуду? А ребенок то же должен сам себе стирать? Зачем тогда она, "деревня" эта нужна?
31.08.2017 14:31
гость
И чем тут хвастаться? Маме минус, что вырастила телка, неспособного за собой проследить. А ежели брата в командировку пошлют, а он, о ужас, не знает, откуда носки чистые берутся? Ну или там жена в больницу попадет, тьфу-тьфу - загнется и он, и ребенок, ибо некому будет ни посуду помыть, ни трусы ему из шкафа достать. Про приготовить вообще молчу. Он, наверное, не знает еще, откуда продукты берутся. А вообще при наличии современных стиральных машин вопель о носках в принципе непонятен. И да, жена - это не инструмент, нужный только для того, чтобы носки подносить и посуду мыть. Так что увы, ваш брат и его супруга нашли друг друга, и поделом)))
Разговор - то о другом. Если женщина распустеха(лень перед зеркалом постоять полчаса, то она во всем такая). Пример: моя соседка по даче - с утра встала, так в ночной рубахе целый день и ходит, не опрятная, не красивая, не прибранная. Зашла я как - то к ней в дом за семенами и о ужас! В доме ещё гадливее - всё валяется, куча немытой посуды, каких то тряпок, вонь ужасная от грязи. И не алкашка, не дура, просто ленивая.
31.08.2017 15:08
гость
Ну это вы уже палку перегнули. Никто ж не предлагал в универ в ночнушке бежать))) Просто всему свое время и место, и сорок минут или полчаса у зеркала перед занятиями - это на любителя. А по идее аккуратная прическа и хватит))) Недавно как раз на подобную темку статья попалась - типа как вы смеете ходить в джинсах и кроссовках, и не тратить деньги на неудобные туфельки, это ж ваша обязанность, тратить время и деньги на))) Так вот - не обязанность. И да, в противоположность вам знаю аккуратистку - и по часу перед зеркалом не лень, внешность - волосок к волоску, за то дома тако-ое... Так что...