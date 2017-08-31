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Рост цен на алкоголь в России к июлю 2017 года достиг 7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Как сообщают "Известия", разные спиртные напитки прибавили в стоимости в диапазоне 3-7%.
Главной причиной удорожания алкогольной продукции называется повышение акцизов с начала 2017 года. Кроме того, на конечной стоимости импортной выпивки сказывается колебание курсов валют.
Ранее, напомним, эксперты прогнозировали, что к концу года существенный рост переживут цены на пиво.
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