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Благотворительный фонд голливудской звезды Леонардо Ди Каприо перевел 1 миллион долларов в помощь пострадавшим от урагана "Харви", обрушившегося на США. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на The Washington Post.
Уточняется, что средства поступили на счет фонда Harvey Recovery Fund, собирающего пожертвования на помощь пострадавшим от стихии. Глава благотворительной организации One Way Брайан Галлахер выразил слова благодарности актеру за пожертвование.
"Мы безмерно благодарны за щедрость Леонардо Ди Каприо и его фонда. Урон, нанесенный ураганом "Харви", требует от нас самого лучшего", — цитирует его газета.
Подчеркивается, что ранее аналогичную сумму пожертвовала на помощь пострадавшим от урагана в Техасе лауреат премии "Оскар" Сандра Буллок.
Ураган "Харви" стал мощнейшим в США с 2005 года. Число жертв, согласно последним данным, составляет порядка 40 человек. Власти Техаса оценили стоимость ликвидации последствий разгула стихии в 125 миллиардов долларов.
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