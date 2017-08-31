Фото: zvezdaaltaya.ru
Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" попал в топ-10 популярнейших российских культурных событий. Об этом сообщает АП со ссылкой на агентство "Турстат".
Уточняется, что рейтинг был составлен на основе анализа посещаемости культурных мероприятий в текущем году. В рейтинге самых популярных фестиваль Алтайского края разместился на шестом месте.
Лидером рейтинга стал фестиваль "Гринландия" в Кировской области. На втором и третьем местах расположились Bridge of Arts в Ростове-на-Дону и "Театральный дворик" в Туле соответственно. В пятерку также вошли фестивали "Мариинский" в Приморье и "Великий Болгар" в Татарстане.
Напомним, "Шукшинские дни на Алтае" проходили в июле в восьми населенных пунктах региона. На закрытии фестиваля побывали 10 тысяч человек. Кинопоказы и творческие встречи посетили свыше пяти тысяч гостей.
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