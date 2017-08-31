Фото: gorodmirny.ru
Заместитель мэра города Мирный Алексей Кузниченко, курирующий социальные вопросы, был задержан силовиками по пути на работу — полиция обнаружила у чиновника марихуану, сообщает "Звезда" со ссылкой на Ysia.ru.
Также отмечается, что чиновник на момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения.
В пресс-службе администрации Мирного подтвердили, что Алексей Кузниченко работал в должности заместителя главы города. "Он был уволен. Администрация не несет ответственности за горожан. Возможно, был задержан, но мы не владеем такой информацией", — заявили в мэрии.
Информацию о проведении процессуальной проверки в отношении должностного лица, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических веществ, подтвердили в правоохранительных органах.
Само задержание, как отмечается, было произведено 11 августа.
Комментарии
сначала не понял, как произошло "Самозадержание", потом посмотрел внимательнее, что речь шла о "Самом задержании"