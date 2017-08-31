Фото: nashray.ru
17-летнюю девушку чуть не унесло течением на пляже реки Обь в Железнодорожном районе Новосибирска. Об этом сообщается в группе МАСС Новосибирска во "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел около 13:50 в среду, 30 августа. Отдыхавшая на пляже девушка заплыла на большое расстояние от берега, однако не рассчитала свои силы, и неподалеку от спасательного поста "Пескобаза" ее понесло течением.
Девушку вовремя заметил дежуривший рядом экипаж спасателей МАСС, который поднял пловчиху на борт и доставил на берег. Там девушке оказали помощь и провели беседу, после чего она с подругами ушла домой.
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... праздновайт свое чудесное спасение