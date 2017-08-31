Фото: asu.ru
Open air, посвященный началу учебного года, пройдет 1 сентября в университетском дворике АлтГУ в пятницу, 1 сентября.
Как сообщили в пресс-службе вуза, молодежное студенческое мероприятие получило название "Я – студент АлтГУ". Директор Центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников университета Александр Коробков, анонсируя студенческий праздник, отметил: "Надеемся, что полученного на празднике заряда энергии и позитива хватит молодежи на долгие месяцы учебы".
Кульминацией open air станет дискотека с живой музыкой в исполнении университетской группы Prime Time, коллектива "Свои в городе" и cover-банды ZZ POP.
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