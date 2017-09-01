Кубок Алтайского края по веломарафону кросс-кантри (ХСМ) состоится в Барнауле 10 сентября на "Трассе здоровья". Попробовать свои силы в соревнованиях сможет каждый, кто имеет технически исправный велосипед. Стоит отметить, что участие в веломарафоне является бесплатным, и каждый участник получит памятные подарки от организаторов мероприятия.
Для того, чтобы стать участником веломарафона, нужно оставить свою заявку на сайте. К участию принимаются люди всех возрастов при условии наличия медицинской справки. Если же вам еще не исполнилось 18 лет, а попытать свои силы все-таки хочется, нужно разрешение родителей.
Участники веломарафона кросс-кантри будут поделены на следующие категории:
Категории участников:
- Дети 2006 г.р. и младше – 1 "детский" круг
- Дети 2003-2005 г.р. – 1 круг (15,5 км)
- Юниоры 2000-2002 г.р. — 2 круга (31 км)
- Мужчины 1982-1999 г.р. — 3 круга (45,5 км)
- Мужчины "Элита" – 4 круга (62 км)
- Мужчины 1967-1981 г.р. – 3 круга (45,5 км)
- Мужчины 1966 г.р. и старше – 3 круга (45,5 км)
- Девушки 1999 г.р. и старше – 2 круга (31 км)
- "Первый старт" – для новичков любого возраста – 1 круг (15,5 км)
*Возможна корректировка дистанций
Регистрация участников начнется в 9-30. Далее мероприятие будет проходить по следующему графику:
- 10-30 - Старт категории "Дети" по малому кругу;
- 11-10 - Закрытие регистрации;
- 11-30 - Построение, открытие соревнований, награждение категории "Дети"
- 12-00 - Старт гонки;
- 15-20 — Закрытие финиша;
- 15-50 – Подведение итогов, оглашение результатов, награждение победителей.
Все участники должны успеть пройти дистанцию за контрольное время: 3 часа 20 минут.
Зрители и команда поддержки спортсменов найдут чем занять себя. На "Трассе здоровья" развлекать маленьких посетителей будут аниматоры, которые проведут конкурсы и подарят памятные подарки. Взрослым гостям времяпрепровождение скрасит кислотный диджей. Также все гости веломарафона смогут попробовать настоящую полевую кухню.
Кубок Алтайского края по веломарафону кросс-кантри (ХСМ)
Дата проведения: 10 сентября
Регистрация участников: 9-30
Место проведения: "Трасса здоровья", поляна у моста через шоссе Ленточный бор (5й км от л.б. "Динамо")
Организаторы: сеть магазинов PULSE; Управление спорта и молодежной политики администрации Алтайского края
Сеть магазинов "PULSE"
Адреса магазинов:
Павловский тр-т, 52
Солнечная Поляна, 22а
Попова, 214
Ползунова, 44а
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