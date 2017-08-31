фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Реконструкция здания Центрального рынка в Барнауле набирает обороты. На днях с фасада здания сняли знаменитые буквы.
Напомним, новый собственник – СК "Сибирия" – появился у рынка весной этого года. В планах компании – сохранить советский стиль здания. Ранее обсуждалась замена купола, но потом это решение отменили в связи с хорошим состоянием данной части здания.
На первом этаже здания планируется разместить магазины, где будут продаваться товары непродовольственной группы. Здесь же будут располагаться кафе с отдельным входом. На втором этаже расположится продуктовый и фермерский рынок.
Комментарии
Ушла эпоха, а нам... все равно...
Ранее обсуждалась замена купола, но потом это решение отменили в связи с хорошим состоянием данной части здания.
При СССР откатов не было, поэтому строили качественно.
31.08.2017 17:12
- гость -
Ушла эпоха, а нам... все равно...
И ты уйдешь... и всем все равно что еще один алкаш загнулся.