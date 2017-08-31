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Барнаул будет полностью подготовлен к отопительному сезону 2017-2018 года до 15 сентября, заявил председатель городского комитета по энергоресурсам и газификации Александр Кощеев в программе "На первом плане. Барнаул".
"Мы приступили к завершающему этапу подготовки города к зиме. Окончание работ мы планируем до 15 сентября. Нет сомнений, что работы будут выполнены в срок", — отметил руководитель профильного комитета.
Не обходится и без проблем. Так, по-прежнему имеет место отставание от графика приемки многоквартирных домов. В данном случае готовность составляет 60%. Также заметно снизились показатели готовности учреждений здравоохранения, этот вопрос решается.
В городе завершается кампания по капитальному ремонту и модернизации сетей. Эти работы направлены на увеличение срока эксплуатации инфраструктуры и минимизацию тепловых потерь.
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