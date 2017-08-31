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Человеческие останки нашли на берегу Иртыша в Тобольском районе Тюменской области. Об этом в четверг, 31 августа, пишет портал Ura.ru со ссылкой на снятый очевидцем ролик.
Автор видео, комментируя находку, отметил, что пришел в это место на рыбалку. "Вот и пришли на рыбалку. Тебя как звать? Серега?" — обратился мужчина к одному из черепов. Всего в объектив камеры попали черепа около десяти человек.
По словам главы администрации Тобольского муниципального района Юрия Батта, причиной произошедшего стал размыв края кладбища в селе Бронниково, которое находится недалеко от места съемки.
Чиновник подчеркнул, что кладбище существует очень давно, и ежегодно его подмывает. В минувшем году пришлось перезахоронить несколько могил, однако в 2017-м наводнение вновь вымыло ряд захоронений. Батт добавил, что местные жители продолжают хоронить людей на этом кладбище, несмотря на то, что через десяток лет "вода смоет и эти могилы".
Комментарии
Наводнения в России будут все чаще и чаще....
делаем выводы господа