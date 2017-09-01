Пятница, 1 Сентябрь, 12:47

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы относитесь к открытым спортивным тренировкам в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,55
€ 69,62
Brent

17°
Обь
134см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Вырубка деревьев в БарнаулеДень знаний-2017 День города-2017
Новости

Осторожно, ребенок в машине: где школьника научат водить машину?

, ИА "Амител"
Барнаульский центр высшего водительского мастерства открыл уникальные курсы вождения для детей и подростков

Вождение автомобиля — это сложный процесс, требующий не только знаний правил дорожного движения и умения управлять автомобилем.

Для того, чтобы быть по-настоящему хорошим водителем, требуется уверенность, стрессоустойчивость, хорошая реакция, умение оценивать и прогнозировать ситуацию на дороге, быстро принимать решения и не терять самообладания в сложных ситуациях, а также навыки и знания контраварийного вождения. 

Все эти качества развиваются только со временем, по мере накопления опыта. Большинству людей требуется много лет практики, чтобы в полной мере овладеть искусством вождения. Именно поэтому в АКОО БЦВВМ "Барнаульский Центр Высшего Водительского Мастерства" открыли уникальные курсы вождения для детей и подростков.

На занятия в детскую автошколу принимают детей уже с 8 лет. На курсе "Юный водитель" ребят обучают вождению на настоящих автомобилях с МКПП и АКПП. На теоретических занятиях школьники изучают основы безопасности для водителей и пешеходов, техники ситуативного прогнозирования и решают взрослые билеты ПДД. 

С 2010 года центр способствует развитию детского автомногоборья — спортивной дисциплины, которая включает в себя автослалом, в том числе зимний на льду, скоростное маневрирование и фигурное вождение. Ребята, интересующиеся автоспортом, имеют возможность заниматься с опытными тренерами — преподавателями, участвовать в настоящих автогонках, ездить на соревнования и получать спортивные разряды. 

С 8 до 16 лет дети водят машину только на закрытой от общего движения территории: автодром, зимний ледовый полигон и гоночная трасса "Барнаульского Центра Высшего Водительского Мастерства". С 16 лет воспитанники автошколы БЦВВМ уже занимаются учебным вождением по улицам Барнаула на автокурсах "В" категории.

Индивидуальные тренировки проходят в удобное для ребят время. Благодаря нестандартному подходу к процессу подготовки будущих водителей, широкому спектру услуг и социально направленной деятельности в сфере безопасности дорожного движения БЦВВМ выделяется из общего числа стандартных автошкол Барнаула. 

Устоявшиеся общепринятые методики курсов вождения автомобиля и мотоцикла, по мнению преподавателей школы, не могут гарантировать высокий результат обучения в автошколе. Ведь подготовка к самостоятельному управлению автомобилем — сложный образовательный процесс, который должен строиться с учетом психологических, физиологических и возрастных особенностей мужчин и женщин. Поэтому в центре разработали новый стиль обучения, основанный на европейском опыте.

Индивидуальные занятия с опытнейшими автоинструкторами в различных условиях, в том числе экстремальных, позволяют до автоматизма отработать необходимые для водителя умения и навыки, значительно развить объем внимания, скорость реагирования, научиться ситуативному прогнозированию. 

"Барнаульский Центр Высшего Водительского Мастерства" предлагает следующие услуги:

  1. Подготовка водителей с 16 лет: "В" — 2 месяца, "А" — 1 месяц 
  2. Детская Автошкола (8-17) лет
  3. Курсы повышения мастерства вождения:
    - Экстремальное (контраварийное) зимнее и летнее вождение для автолюбителей, организаций и водителей спецслужб ГИБДД, МЧС, МВД 
  4. Уроки авто- и мотоинструктора на вашем или учебном транспортном средстве, включающие автодром, городские маршруты, легкую парковку и маневрирование. 
    - Индивидуальные уроки вождения автомобиля и мотоцикла для начинающих водителей проходят с учетом ваших пожеланий и позволяют до автоматизма отработать все необходимые умения и навыки. Вождение с опытным автоинструктором возможно на учебном автомобиле с АКПП (автомат), МКПП (механика) или на вашем ТС, теоретические занятия по ПДД — бесплатно. 
  5. Развлечения для активного отдыха
  6. Прокат, аренда Багги, кроссовые мотоциклы и авто.

Также в центре можно приобрести подарочные сертификаты, которые придутся по вкусу любителям активного отдыха, необычных развлечений и острых ощущений. Ну а ваш ребенок будет в восторге от такого необычного подарка, как урок вождения настоящего автомобиля. 

"Барнаульский Центр Высшего Водительского Мастерства" — совсем необычная автошкола. Здесь не просто обучают азам вождения и правилам ПДД, но и преподают настоящее водительское мастерство. Руководители и специалисты автошколы БЦВВМ — профессионалы на деле, а не на словах: они участвуют в различных программах на ТВ и радио, снимаются в социальных роликах, дают интервью в СМИ, их статьи публикуют в журналах, газетах, городских информационных ресурсах. А уникальная методика обучения гарантирует вам высочайший результат. 

Читайте также: Спецпроект amic.ru "Чем занять ребенка?"

Барнаульский Центр Высшего Водительского Мастерства
пр. Ленина, 154а, к. 2, Барнаул

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< сентябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
12:33
И снова 1 сентября: как Барнаул празднует День знаний 0
12:30
Осторожно, ребенок в машине: где школьника научат водить машину? 0
12:26
Стипендии студентов проиндексируют с 1 сентября: в 2017 году – 1419 рублей 0
12:13
Тысячи американцев призывают признать Джорджа Сороса террористом 1
12:07
Госпедагог: в Думе предложили изменить статус учителей на госслужащих 2
11:51
Дом маленьких миллионеров: в небольшом алтайском селе открыли новую школу 6
11:42
Иркутская студентка наняла киллера для родителей из-за бездомного щенка 3
11:34
Дневной стационар барнаульского кардиоцентра расширят в два раза 2
11:22
Грузовик Mercedes столкнулся с "Нивой" в Бийске 0
11:17
Первых студентов зачислили на космический факультет МГУ 0
11:06
Крупнейшие мировые банки готовят запуск новой криптовалюты 2
10:48
Когда в Барнауле заработает вторая очередь ТРЦ "Галактика"? 7
10:33
Летевшие в Новосибирск авиалайнеры посадили в Барнауле из-за тумана 2
10:24
Следите за здоровьем!: На Amic.ru стартовал розыгрыш фитнес-браслета 1
10:13
Россияне в среднем пользуются одним легковым автомобилем 12,5 лет 7
10:02
Парки Барнаула проведут праздничные акции для школьников 1 и 2 сентября 0
10:00
Больше смеха: радиостанция Comedy Radio зазвучала в Барнауле 5
09:49
Житель Алтайского края выиграл в лотерею 1,5 миллиона рублей 3
09:35
Декретницам Алтайского края предлагают побороться за грант на бизнес 2
09:26
Александр Карлин: путь к вершинам начинается 1 сентября 0
09:14
Что за праздник Курбан-Байрам и какое значение он имеет для мусульман? 45
09:08
Курс доллара опустился ниже 58 рублей впервые с июня 5
09:00
Двухколесные кони и полевая кухня: в Барнауле пройдет кубок по веломарафону 0
08:50
Нина Усатова покажет барнаульцам настоящую клоунаду в новом спектакле 0
08:42
Можно ли ходить в школу не в форме и выгонят ли за это с уроков? 0
08:30
Барнаульцев научат расчету заработной платы и управлению персоналом 0
08:22
Барнаульские застройщики стали меньше строить квартиры-студии 4
08:14
Десять лучших фильмов о школе и учителях 17
08:04
18 тысяч квадратных метров асфальта уложат на улице Мусоргского в Барнауле 5
08:00
Выживете ли вы в экстремальной ситуации? Тест 10
07:47
Самая страшная катастрофа в истории: фотохроника Второй мировой войны 4
07:33
Дума без шума: депутаты барнаульского парламента провели последнюю сессию 6
07:21
Черный сентябрь: 13 лет трагедии в Беслане. Хроника событий 42
07:03
Дом с террасой и игровой площадкой продают под Барнаулом за 13,3 млн рублей 9
06:48
Александр Панкратов-Черный приедет в Барнаул с комедийным спектаклем 0
06:32
Барнаульцы на "Голосе": как наши земляки покоряли самое рейтинговое ТВ-шоу 2
06:19
Дожди и грозы обещают в Алтайском крае 1 сентября 0
06:01
Снова в школу: учебный год в Алтайском крае начался для 260 тысяч учеников 6
05:12
Барнаульский "Завод алюминиевого литья" купило ООО с таким же названием 0
04:21
Главный по кошкам: Шнуров стал ведущим новой программы на Первом канале 2
03:54
Жителя Петербурга задержали по обвинению в убийстве 21-летней давности 0
02:01
Сбивший певицу Линду водитель грузовика рассказал о произошедшем 0
01:01
Маленькие дорожные знаки вскоре появятся на дорогах России 3
00:32
Бабье лето на весь сентябрь пообещал россиянам глава Гидрометцентра 4
23:59
МВД отреклось от наградного пистолета Умара Джабраилова 6
23:49
Порошенко предложили сделать Крым островом, отделив его каналом от материка 6
23:28
Новый клип "Ленинграда" "Ч.П.Х." стал хитом русского YouTube 3
22:54
Барнаульский мотоциклист получил тяжелейшую травму в результате ДТП 3
22:37
Международные резервы России увеличились за неделю до $420,5 млрд 2
22:26
Астероид размером с город приблизится к Земле в День знаний 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.