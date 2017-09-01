Вождение автомобиля — это сложный процесс, требующий не только знаний правил дорожного движения и умения управлять автомобилем.

Для того, чтобы быть по-настоящему хорошим водителем, требуется уверенность, стрессоустойчивость, хорошая реакция, умение оценивать и прогнозировать ситуацию на дороге, быстро принимать решения и не терять самообладания в сложных ситуациях, а также навыки и знания контраварийного вождения.

Все эти качества развиваются только со временем, по мере накопления опыта. Большинству людей требуется много лет практики, чтобы в полной мере овладеть искусством вождения. Именно поэтому в АКОО БЦВВМ "Барнаульский Центр Высшего Водительского Мастерства" открыли уникальные курсы вождения для детей и подростков.

На занятия в детскую автошколу принимают детей уже с 8 лет. На курсе "Юный водитель" ребят обучают вождению на настоящих автомобилях с МКПП и АКПП. На теоретических занятиях школьники изучают основы безопасности для водителей и пешеходов, техники ситуативного прогнозирования и решают взрослые билеты ПДД.

С 2010 года центр способствует развитию детского автомногоборья — спортивной дисциплины, которая включает в себя автослалом, в том числе зимний на льду, скоростное маневрирование и фигурное вождение. Ребята, интересующиеся автоспортом, имеют возможность заниматься с опытными тренерами — преподавателями, участвовать в настоящих автогонках, ездить на соревнования и получать спортивные разряды.

С 8 до 16 лет дети водят машину только на закрытой от общего движения территории: автодром, зимний ледовый полигон и гоночная трасса "Барнаульского Центра Высшего Водительского Мастерства". С 16 лет воспитанники автошколы БЦВВМ уже занимаются учебным вождением по улицам Барнаула на автокурсах "В" категории.

Индивидуальные тренировки проходят в удобное для ребят время. Благодаря нестандартному подходу к процессу подготовки будущих водителей, широкому спектру услуг и социально направленной деятельности в сфере безопасности дорожного движения БЦВВМ выделяется из общего числа стандартных автошкол Барнаула.

Устоявшиеся общепринятые методики курсов вождения автомобиля и мотоцикла, по мнению преподавателей школы, не могут гарантировать высокий результат обучения в автошколе. Ведь подготовка к самостоятельному управлению автомобилем — сложный образовательный процесс, который должен строиться с учетом психологических, физиологических и возрастных особенностей мужчин и женщин. Поэтому в центре разработали новый стиль обучения, основанный на европейском опыте.

Индивидуальные занятия с опытнейшими автоинструкторами в различных условиях, в том числе экстремальных, позволяют до автоматизма отработать необходимые для водителя умения и навыки, значительно развить объем внимания, скорость реагирования, научиться ситуативному прогнозированию.

"Барнаульский Центр Высшего Водительского Мастерства" предлагает следующие услуги:

Подготовка водителей с 16 лет: "В" — 2 месяца, "А" — 1 месяц Детская Автошкола (8-17) лет Курсы повышения мастерства вождения:

- Экстремальное (контраварийное) зимнее и летнее вождение для автолюбителей, организаций и водителей спецслужб ГИБДД, МЧС, МВД Уроки авто- и мотоинструктора на вашем или учебном транспортном средстве, включающие автодром, городские маршруты, легкую парковку и маневрирование.

- Индивидуальные уроки вождения автомобиля и мотоцикла для начинающих водителей проходят с учетом ваших пожеланий и позволяют до автоматизма отработать все необходимые умения и навыки. Вождение с опытным автоинструктором возможно на учебном автомобиле с АКПП (автомат), МКПП (механика) или на вашем ТС, теоретические занятия по ПДД — бесплатно. Развлечения для активного отдыха Прокат, аренда Багги, кроссовые мотоциклы и авто.

Также в центре можно приобрести подарочные сертификаты, которые придутся по вкусу любителям активного отдыха, необычных развлечений и острых ощущений. Ну а ваш ребенок будет в восторге от такого необычного подарка, как урок вождения настоящего автомобиля.

"Барнаульский Центр Высшего Водительского Мастерства" — совсем необычная автошкола. Здесь не просто обучают азам вождения и правилам ПДД, но и преподают настоящее водительское мастерство. Руководители и специалисты автошколы БЦВВМ — профессионалы на деле, а не на словах: они участвуют в различных программах на ТВ и радио, снимаются в социальных роликах, дают интервью в СМИ, их статьи публикуют в журналах, газетах, городских информационных ресурсах. А уникальная методика обучения гарантирует вам высочайший результат.

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Барнаульский Центр Высшего Водительского Мастерства

пр. Ленина, 154а, к. 2, Барнаул