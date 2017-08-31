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Недетское видео: КПРФ в Барнауле обвинили в политической эксплуатации детей

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Неизвестные обвинили коммунистов в использовании несовершеннолетних для предвыборной агитации

Фото: Александра Черданцева

Барнаульских коммунистов обвинили в использовании детского труда перед выборами. Видео с описанием прислали неизвестные в редакцию Amic.ru. Запись сделана 30 августа 2017 года. В КПРФ называют это политической провокацией.

"Сегодня в соцсетях появилось видео, свидетельствующее о том, что в Барнауле помощник депутата АКЗС, лидера краевой организации коммунистов Марии Прусаковой Николай Ожиганов использовал для раздачи агитационной продукции труд несовершеннолетних. Судя по видео, факт нарушения был зафиксирован в Центральном районе в районе переулка Малый Прудской. Группа подростков, прячущих лица от камеры, под руководством г-на Ожиганова распространяла агитки в поддержку кандидата в депутаты Барнаульской городской Думы седьмого созыва по одномандатному округу № 18 Хрусталевой Елены Викторовны и избирательного списка политической "Коммунистической партии Российской Федерации", — было сказано в сообщении.

Вот что сказал сам Николай Ожиганов, член Железнодорожного райкома, секретарь первичного отделения, помощник депутата АКЗС Прусаковой:

"Во время раздачи газет "Голос Труда" ко мне подошел человек и выхватил у меня газеты. Когда я спросил, на каком основании он это делает, он, в свою очередь, спросил меня, на каком основании я раздаю газеты. Себя этот человек назвал "обеспокоенным гражданином". Рядом со мной стояли ребята, мои соседи, которые зная, что я недавно пережил инсульт, вызвались помочь мне донести газеты, и они стали очевидцами происходящего. Я достал удостоверение помощника депутата, и после того, как человек, пытавшийся отобрать газеты, увидел документ, он бросился бежать".

Глава алтайских коммунистов Мария Прусакова в беседе с корреспондентом ИА "Амител" заявила, что это политическая провокация.

"К нашему агитатору подошли два амбала и начали вырывать у него газеты. Он показал удостоверение помощника депутата краевого Заксобрания. Рядом стояли какие-то ребята, у них в руках ни газет, ничего нет. Этого нет на видео, но он потом у них спросил, чего они хотят. А они ответили: чтобы вы, коммуняки, ходили-оглядывались, боялись", — сказала она.

В КПРФ уточнили, что не намерены по этому поводу обращаться в правоохранительные органы или избирком. А вот авторы видео, по информации ИА "Амител" , как раз-таки обратились в комиссию. Подтвердить это в самой комиссии оперативно не удалось.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

31.08.2017 16:17
максюша

Сначала пивас детям продают,потом заставляют свою ничтожную агитку разадвать. Я в шоке.

0  0
31.08.2017 16:17
Матвей Олегов

Вот как за этих нелюдей голосовать?

0  0
31.08.2017 16:17
Гость

Откуда снимающий знает,что пацану 14 лет?

0  0
31.08.2017 16:19
Даша Сибирячк

Очуметь!!У меня слов нет. Детям надо об учёбе думать,а не зажравшихся дядек работать

0  0
31.08.2017 16:21
костя

КПРФ вообще в этом году ведёт проблемную кампанию. Не подготовились к выборам вообще весь электорат потеряют

0  0
31.08.2017 16:22
- гость -

и снесите пожалуйста палатку на строителей возле вокзала. они так капитально там обосновались...

0  0
31.08.2017 16:22
- гость -

едресята младагвардейские снова провокации устраивают.


31.08.2017 16:17
максюша
31.08.2017 16:17
Матвей Олегов
31.08.2017 16:19
Даша Сибирячк

язык не болит?

0  0
31.08.2017 16:24
Гуля

Денег не хватает,что малолеток запрягли?

0  0
31.08.2017 16:25
Антоша,27 лет

КПРФ потеряла весь авторитет.Стыдно наблюдать за всем происходящим.

0  0
31.08.2017 16:26
Иконика

Вот и КПРФ по шапке получило за свои проделки

0  0
31.08.2017 16:26
20-15

За такие проделки и посадить могут

0  0
31.08.2017 16:27
Владимир

комуняки чё к детям то прилипли????? То депутатики пивком спаивают,то эксплуатируют!!!!

0  0
31.08.2017 16:29
Смайл

Снимать партию с регистрации надо однозначно...

0  0
31.08.2017 16:29
Гость

31.08.2017 16:26
20-15

Засадить могут.

0  0
31.08.2017 16:30
Идеалистка

Помощник Прусаковой и что?Это даёт право несовершеннолетних брать на работу что ли?

0  0
31.08.2017 16:32
- гость -

обсиральщики комми, чего вас так мало то? всего 2 человека... друзей приглашайте. и активнее

0  0
31.08.2017 16:34
Арина

Вот хорошо,что на партию нам глаза стали открывать!

0  0
31.08.2017 16:48
Настя

И это не первый случай уже. И сама видела как мелочь такая работает у них

0  0
31.08.2017 16:50
- гость -

мне кажется, не все едротролли отписались. Не получат сегодня месячную премию.

0  0
31.08.2017 16:53
на 16:50

Главное,чтобы тебе премию выплатили из зарплаты тех ребятишек с видео)

0  0
31.08.2017 16:54
- гость -

31.08.2017 16:50
- гость -

их всего 2 голубка

0  0
31.08.2017 16:56
на 16:54

Ну если у тебя в штанах два голубка,то не значит что теперь везде всего по 2

0  0
31.08.2017 16:56
- гость -

31.08.2017 16:21
костя
КПРФ вообще в этом году ведёт проблемную кампанию. Не подготовились к выборам вообще весь электорат потеряют

Не боись карлушин троль, мы именно за КПРФ и проголосуем, как бы шестерки партии жуликов и воров не пузырились здесь

0  0
31.08.2017 17:01
- гость -

31.08.2017 16:56
на 16:54

вас, даунят, когда на работу выводили не предупредили, что еще такие же есть? и не сказали, что бы в одних и тех новостях не терлись? порвет тебя куратор.

0  0
31.08.2017 17:01
- гость -


на 16:54
Ну если у тебя в штанах два голубка,то не значит что теперь везде всего по 2

Ну вот едрисня еще и хамит, уровень образования то ЕГЭ.
Вы который год пролетаете на выборах как фанера (если бы по честному), народ вас ненавидит. Но вы фальсифицируете подсчет голосов в вышестоящих избиркомах и вот у вас 146%, хотя фактически вас затупинцев 6%

0  0
31.08.2017 17:19
- гость -

Раздача бумажек это труд???
Вот при коммунистах были трудовые лагеря для студентов и отработка школьников на предприятиях, и это было правильно.
А что сейчас- спошь лодыри и пьяницы.

0  0
31.08.2017 17:22
- гость -

еросня выростила детей негодниками, просто паразитами . Ни привила им ни уважения к старшим, ни ответственности и трудолюбия.

0  0
31.08.2017 17:25
Элвис

зомбари от ЕР мегасмешные... хотя уровень...

0  0
31.08.2017 17:54
гость

Голосовать за партию жуликов и воров, за чинуш проклятых - себя не уважать. Жирик со своей партией полностью в кармане у Путина сидит. Миронов заявляет, что он за простой народ, но Путяру и его шоблу никогда не бросит. "И куда бедному крестьянину податься?" - а нечего ломать голову трудовому народу: гопосовать только за коммунистов , за КПРФ!

0  0
31.08.2017 18:24
Барнаулец

Ожиганов - папаша г-жи Прусаковой

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