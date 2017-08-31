Барнаульских коммунистов обвинили в использовании детского труда перед выборами. Видео с описанием прислали неизвестные в редакцию Amic.ru. Запись сделана 30 августа 2017 года. В КПРФ называют это политической провокацией.

"Сегодня в соцсетях появилось видео, свидетельствующее о том, что в Барнауле помощник депутата АКЗС, лидера краевой организации коммунистов Марии Прусаковой Николай Ожиганов использовал для раздачи агитационной продукции труд несовершеннолетних. Судя по видео, факт нарушения был зафиксирован в Центральном районе в районе переулка Малый Прудской. Группа подростков, прячущих лица от камеры, под руководством г-на Ожиганова распространяла агитки в поддержку кандидата в депутаты Барнаульской городской Думы седьмого созыва по одномандатному округу № 18 Хрусталевой Елены Викторовны и избирательного списка политической "Коммунистической партии Российской Федерации", — было сказано в сообщении.

Вот что сказал сам Николай Ожиганов, член Железнодорожного райкома, секретарь первичного отделения, помощник депутата АКЗС Прусаковой:

"Во время раздачи газет "Голос Труда" ко мне подошел человек и выхватил у меня газеты. Когда я спросил, на каком основании он это делает, он, в свою очередь, спросил меня, на каком основании я раздаю газеты. Себя этот человек назвал "обеспокоенным гражданином". Рядом со мной стояли ребята, мои соседи, которые зная, что я недавно пережил инсульт, вызвались помочь мне донести газеты, и они стали очевидцами происходящего. Я достал удостоверение помощника депутата, и после того, как человек, пытавшийся отобрать газеты, увидел документ, он бросился бежать".

Глава алтайских коммунистов Мария Прусакова в беседе с корреспондентом ИА "Амител" заявила, что это политическая провокация.

"К нашему агитатору подошли два амбала и начали вырывать у него газеты. Он показал удостоверение помощника депутата краевого Заксобрания. Рядом стояли какие-то ребята, у них в руках ни газет, ничего нет. Этого нет на видео, но он потом у них спросил, чего они хотят. А они ответили: чтобы вы, коммуняки, ходили-оглядывались, боялись", — сказала она.

В КПРФ уточнили, что не намерены по этому поводу обращаться в правоохранительные органы или избирком. А вот авторы видео, по информации ИА "Амител" , как раз-таки обратились в комиссию. Подтвердить это в самой комиссии оперативно не удалось.