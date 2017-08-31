Барнаульских коммунистов обвинили в использовании детского труда перед выборами. Видео с описанием прислали неизвестные в редакцию Amic.ru. Запись сделана 30 августа 2017 года. В КПРФ называют это политической провокацией.
"Сегодня в соцсетях появилось видео, свидетельствующее о том, что в Барнауле помощник депутата АКЗС, лидера краевой организации коммунистов Марии Прусаковой Николай Ожиганов использовал для раздачи агитационной продукции труд несовершеннолетних. Судя по видео, факт нарушения был зафиксирован в Центральном районе в районе переулка Малый Прудской. Группа подростков, прячущих лица от камеры, под руководством г-на Ожиганова распространяла агитки в поддержку кандидата в депутаты Барнаульской городской Думы седьмого созыва по одномандатному округу № 18 Хрусталевой Елены Викторовны и избирательного списка политической "Коммунистической партии Российской Федерации", — было сказано в сообщении.
Вот что сказал сам Николай Ожиганов, член Железнодорожного райкома, секретарь первичного отделения, помощник депутата АКЗС Прусаковой:
"Во время раздачи газет "Голос Труда" ко мне подошел человек и выхватил у меня газеты. Когда я спросил, на каком основании он это делает, он, в свою очередь, спросил меня, на каком основании я раздаю газеты. Себя этот человек назвал "обеспокоенным гражданином". Рядом со мной стояли ребята, мои соседи, которые зная, что я недавно пережил инсульт, вызвались помочь мне донести газеты, и они стали очевидцами происходящего. Я достал удостоверение помощника депутата, и после того, как человек, пытавшийся отобрать газеты, увидел документ, он бросился бежать".
Глава алтайских коммунистов Мария Прусакова в беседе с корреспондентом ИА "Амител" заявила, что это политическая провокация.
"К нашему агитатору подошли два амбала и начали вырывать у него газеты. Он показал удостоверение помощника депутата краевого Заксобрания. Рядом стояли какие-то ребята, у них в руках ни газет, ничего нет. Этого нет на видео, но он потом у них спросил, чего они хотят. А они ответили: чтобы вы, коммуняки, ходили-оглядывались, боялись", — сказала она.
В КПРФ уточнили, что не намерены по этому поводу обращаться в правоохранительные органы или избирком. А вот авторы видео, по информации ИА "Амител" , как раз-таки обратились в комиссию. Подтвердить это в самой комиссии оперативно не удалось.
Комментарии
Сначала пивас детям продают,потом заставляют свою ничтожную агитку разадвать. Я в шоке.
Вот как за этих нелюдей голосовать?
Откуда снимающий знает,что пацану 14 лет?
Очуметь!!У меня слов нет. Детям надо об учёбе думать,а не зажравшихся дядек работать
КПРФ вообще в этом году ведёт проблемную кампанию. Не подготовились к выборам вообще весь электорат потеряют
и снесите пожалуйста палатку на строителей возле вокзала. они так капитально там обосновались...
едресята младагвардейские снова провокации устраивают.
31.08.2017 16:17
максюша
31.08.2017 16:17
Матвей Олегов
31.08.2017 16:19
Даша Сибирячк
язык не болит?
Денег не хватает,что малолеток запрягли?
КПРФ потеряла весь авторитет.Стыдно наблюдать за всем происходящим.
Вот и КПРФ по шапке получило за свои проделки
За такие проделки и посадить могут
комуняки чё к детям то прилипли????? То депутатики пивком спаивают,то эксплуатируют!!!!
Снимать партию с регистрации надо однозначно...
31.08.2017 16:26
20-15
Засадить могут.
Помощник Прусаковой и что?Это даёт право несовершеннолетних брать на работу что ли?
обсиральщики комми, чего вас так мало то? всего 2 человека... друзей приглашайте. и активнее
Вот хорошо,что на партию нам глаза стали открывать!
И это не первый случай уже. И сама видела как мелочь такая работает у них
мне кажется, не все едротролли отписались. Не получат сегодня месячную премию.
Главное,чтобы тебе премию выплатили из зарплаты тех ребятишек с видео)
31.08.2017 16:50
- гость -
их всего 2 голубка
Ну если у тебя в штанах два голубка,то не значит что теперь везде всего по 2
31.08.2017 16:21
костя
КПРФ вообще в этом году ведёт проблемную кампанию. Не подготовились к выборам вообще весь электорат потеряют
Не боись карлушин троль, мы именно за КПРФ и проголосуем, как бы шестерки партии жуликов и воров не пузырились здесь
31.08.2017 16:56
на 16:54
вас, даунят, когда на работу выводили не предупредили, что еще такие же есть? и не сказали, что бы в одних и тех новостях не терлись? порвет тебя куратор.
на 16:54
Ну если у тебя в штанах два голубка,то не значит что теперь везде всего по 2
Ну вот едрисня еще и хамит, уровень образования то ЕГЭ.
Вы который год пролетаете на выборах как фанера (если бы по честному), народ вас ненавидит. Но вы фальсифицируете подсчет голосов в вышестоящих избиркомах и вот у вас 146%, хотя фактически вас затупинцев 6%
Раздача бумажек это труд???
Вот при коммунистах были трудовые лагеря для студентов и отработка школьников на предприятиях, и это было правильно.
А что сейчас- спошь лодыри и пьяницы.
еросня выростила детей негодниками, просто паразитами . Ни привила им ни уважения к старшим, ни ответственности и трудолюбия.
зомбари от ЕР мегасмешные... хотя уровень...
Голосовать за партию жуликов и воров, за чинуш проклятых - себя не уважать. Жирик со своей партией полностью в кармане у Путина сидит. Миронов заявляет, что он за простой народ, но Путяру и его шоблу никогда не бросит. "И куда бедному крестьянину податься?" - а нечего ломать голову трудовому народу: гопосовать только за коммунистов , за КПРФ!
Ожиганов - папаша г-жи Прусаковой