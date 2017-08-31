Каждый, кто имеет дело с покупкой недвижимости, сталкивается с одной и той же проблемой: как понять, реальна ли запрашиваемая цена? Как правильно оценить квартиру, чтобы, с одной стороны, не переплатить, а с другой — не слишком затянуть поиск идеального варианта по соотношению цена-качество?

Объективно оценить квартиру может только профессионал: лицензированный оценщик недвижимости либо опытный риелтор. И в том, и в другом случае можно рассчитывать на то, что стоимость той или иной покупки квартиры, определенная специалистами, будет соответствовать среднерыночной стоимости аналогичных квартир.

Купить квартиру в Москве: вторичное жилье по оптимальной цене

Квартира квартире рознь. Даже если они тесно соседствуют, причем на стоимость могут влиять факторы, на первый взгляд не относящиеся непосредственно к самому жилью. В одном и том же доме, в разных подъездах могут продаваться две идентичные квартиры, но стоить они будут по-разному. И причин тому очень много. Например, в одном подъезде проживает определенный социум: все квартиры выкуплены жильцами, и места общего пользования находятся в их собственности. А в другом подъезде все общественное, а значит, чужое. Поэтому в первом из подъездов будут и консьержка, и домофон, и цветы на подоконниках. А в другом — сломанные лифты, изрисованные стены и входная дверь со сломанным замком. Вполне естественно, что и цена квартир в этих подъездах может существенно разниться. Более того, даже в одном и том же подъезде две квартиры, расположенные по одному стояку, тоже будут различаться в цене. И дело не в разной сантехнике и наличии стеклопакетов. Например, если за стеной проживают любители ночных увеселений или владельцы целой своры собак, это повод отдать предпочтение другому объекту, где соседство не такое раздражающее. Так что при просмотре вариантов будущего жилья "смотрите шире", не ограничивайтесь только обзором стен своей будущей квартиры.

Квартиры в Москве с ремонтом и без

Состояние объекта — отдельная тема. Конечно, квартира даже с самым обычным, добротным ремонтом более привлекательна для покупателя, чем основательно запущенное жилье. Но качество и стоимость проведенных работ практически не отражаются на стоимости недвижимости.

"Реальный случай: продавалась четырехкомнатная квартира в хорошем современном доме, с грамотной перепланировкой и превосходного качества ремонтом. Но было одно "но": дом расположен рядом с промышленной зоной. И возник парадокс: квартира вроде бы должна стоить огромных денег, но район один из самых дешевых в Москве. Хозяин, желая оправдать затраты на ремонт, продавал ее почти год. Безуспешно. Лишь после того, как она была оценена и выставлена на продажу риелторской компанией, наконец-то нашелся покупатель", — рассказали эксперты компании "ИНКОМ-Недвижимость".