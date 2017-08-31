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В барнаульском лицее № 122 учеников первого "Д" класса будут обучать по экспериментальной программе. Об этом сообщает канал "Катунь 24".
Подчеркивается, что выбор в пользу методики Владимира Жохова сделали родители первоклассников. Данная программа для начальной школы разрабатывалась в середине 90-х годов. Она не предусматривает никаких запретов для детей и борьбы за дисциплину. Учеников на уроках будут ждать зарядка, мультфильмы, минуты юмора и учеба. По словам автора, все дети с удовольствием ходят в школу.
По данным канала, в столице Алтайского края данную методику используют впервые. Годом ранее эксперимент провели в Бийске. Там школьники уже прошли программу первого класса и в текущем году пойдут во второй.
Как данная методика покажет себя в регионе, станет известно лишь через три года. Именно тогда первый экспериментальный класс выпустится из начальной школы, пройдя требования федеральных государственных стандартов. "Для всех школьников они едины, и неважно, по какой методике их обучали", — подчеркивает "Катунь 24".
Комментарии
Вот дети в пятом классе удивятся, что там с ними играться никто не будет. А они уже привыкли по классу ходить и в носу ковыряться. Дисциплину сразу надо прививать. А не когда твоему лбу уже 11 лет.