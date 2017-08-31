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Рост цен и бедность остаются самыми главными проблемами общества, считают россияне. Об этом говорят результаты опроса, проведенного "Левада-Центром", передает "Интерфакс".
Так, проблему удорожания товаров выделяют в качестве центральной 61% респондентов. На бедность обращают пристальное внимание 45% участников опроса, на рост безработицы, коррупцию и взяточничество — по 33% опрошенных.
Кризисные явления в экономике тревожат 28% респондентов, расслоение общества на богатых и бедных – 25% россиян.
На недоступность многих видов медицинского обслуживания указывают 26% участников опроса.
При этом показательно, что меньше всего россиян тревожат задержки в выплате зарплат, пенсий, пособий, а также грубость, жестокость работников полиции — по 6%. На ограничение гражданских прав и демократических свобод указывают 4% респондентов.
Опрос был проведен в период с 18 по 22 августа среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.
Комментарии
дорогие россияне как обычно замечают лишь вершки и видят корешки этих проблем.
голосуйте за едросов и путина еще или не ходите на выборы - будет ищо лудше!
*...НЕ видят корешки...
Наступает 1 сентября и собрать ребенка в школу получается очень дорогое удовольствие для большинства российских семей. А если в семье два или три ребенка? Необходимо ограничивать повышение цен на продукты питания, школьную форму и письменные принадлежности уровнем инфляции. Кроме того, не должно быть поборов в школе, потому что у нас бесплатное образование.
Странно. Думал, что главная проблема у "россиян" это ситуация в Украине, Сирии и т.д...