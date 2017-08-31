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Сергей Дугин пообещал барнаульцам комфортные и уютные дворики

, ИА "Амител"
Он посетил дворы домов №145, 147 по улице Георгия Исакова

Фото: администрация Барнаула

Сергей Дугин в четверг, 31 августа, побывал во дворах домов №145, 147 по улице Георгия Исакова, где идут работы по благоустройству в рамках городского проекта "Комфортная городская среда". Работы сейчас в самом разгаре. В частности, идет укладка асфальта, расширяется зона для парковки, а уже в середине сентября начнется строительство детского дворика с качелями и игровыми площадками. Общая стоимость работ по этому адресу оценивается в 4 миллиона рублей.

Дугин спросил у руководителя подрядной организации Алексея Сидоренко, успеют ли все работы закончить в срок. Тем более что ранее он раскритиковал их работу по другим объектам, где был некачественно уложен асфальт.

"У нас было намерение заменить подрядчика. Потом мы собрались несколько раз, получили заверение, что они успеют всю программу выполнить в срок. У нас сейчас 106 дворов. Объем большой. Думаю, что погода установилась хорошая, но мы ускоряемся", — сказал Дугин.

Он отметил, что после благоустройства двора необходимо привести в эстетическое состояние фасады домов и сделать типовые балконы.

"Тогда дом вообще заиграет, и будут уютные, комфортные дворики. В середине сентября во дворе начнется установка детских площадок. У нас в Барнауле шесть проектов. Мы еженедельно два-три объекта посещаем. Этот проект нас особенно беспокоит, потому что он самый финансово емкий", — добавил он.

Сергей Дугин призвал жителей домов отнестись более ответственно к контролю за выполнением работ, вносить коррективы в проект заранее, чтобы не переделывать потом.

"Это ваш двор, и вам решать, каким он должен быть. А возможность воплотить задуманное в жизнь дала реализация городского проекта "Комфортная городская среда". Делаем надолго, качество работ должно быть высоким", — добавил Дугин.

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Комментарии

31.08.2017 17:05
макюсша

Выходил бы почаще Дугин на дворовые встречи. Так охота увидеть его,пообщаться.

0  0
31.08.2017 17:06
Даша Сибирячка

Сергей Иванович действительно тот человек,который должен быть на месте главы города.Такое трепетное и нежное у него отношение к городу.

0  0
31.08.2017 17:07
Гуля

С приходом нового сити-менеджера многое уже изменилось и никогда он ещё не сдерживал своих обещаний.

0  0
31.08.2017 17:09
- гость -

С приходом нового сити-менеджера никогда он ещё не сдерживал своих обещаний.

капец тебе, работник пресс-службы... уволят тебя, дурочку. ну и поделом.

0  0
31.08.2017 17:15
Костян

И будут красивые дворы это точно!Вон как дороги шикарно отремонтировали.

0  0
31.08.2017 17:16
- гость -


31.08.2017 17:15
Костян


поздняк метаться, Гуля. тебя уволят.

0  0
31.08.2017 17:20
Иконика

Дугин красава всегда на виду, интересно за ним наблюдать, и нескучно и видно,что старается на благо города.

0  0
31.08.2017 17:21
Анастасия

Чего не делай для наших людей, всё ровно всем недовольны будут. А нам всем ещё с Дугина пример надо брать

0  0
31.08.2017 17:21
Морж

Зауважал его, невозможно не заметить какой огромный вклад он делает в развитие города

0  0
31.08.2017 17:25
- гость -

А у нас только пивнушки новые открывают. А двор не ремонтировался лет 10-ть. Всё старое, в песочнице давным-давно нет песка. Спасибо дворнику, хоть чистит двор регулярно от мусора и старой травы.

0  0
31.08.2017 17:26
- гость -

"Выходил бы почаще Дугин на дворовые встречи. Так охота увидеть его,пообщаться."
И мне тоже охота с ним пообщаться. Не зря же я два года боксом занимался

0  0
31.08.2017 17:28
- гость -

Отмывают деньги на ремонте дворов.

0  0
31.08.2017 17:39
- гость -

У татарочки очепятка

0  0
31.08.2017 17:44
- гость -

31.08.2017 17:05
макюсша
Выходил бы почаще Дугин на дворовые встречи. Так охота увидеть его,пообщаться.

Видел его на Старом Базаре, рубашка в штанишки заправлена, без пиджачка, идет такой типа бодрый на фокстроте, а вокруг свита заморенная с тусклыми глазами и печальными лицами. И то же самое с машинами, стоит на Ленинском дугинский бодрый черный Крузер гос.№ 777, а рядом унылые (недорогие) машины свиты.

0  0
31.08.2017 17:45
Твин

Да ничего не отмывают, это злые языки, а градоначальник у нас классный!

0  0
31.08.2017 17:45
- гость -

1.08.2017 17:06
Даша Сибирячка
Сергей Иванович действительно тот человек,который должен быть на месте главы города.Такое трепетное и нежное у него отношение к городу.

Иди уж помойку нюхать, троллятина с админисрации

0  0
31.08.2017 17:47
Окошкин

Интересная персона у нас Сергей Иванович, вот таким и должен быть глава , находит время для всех, школы, дороги проверяет, многие на его месте бы уже давно сдулись, а он молоток бодрячком держится и делает город лучше и краше.

0  0
31.08.2017 17:49
- гость -

Какие примитивные жо полизы, неужели в администрации кадровый голод, что одних умственно отсталых на работу берут?

0  0
31.08.2017 17:50
- гость -

находит время для всех, школы, дороги проверяет,

короче, лезет туда, где ни в зуб ногой

0  0
31.08.2017 17:50
Иконика

гость один за всех гостей пишет, видать жахнул для согреву мыслей в голове и поехал на разные лады сказки сочинять, как тот кот , что на цепи кругом

0  0
31.08.2017 17:52
- гость -

"Интересная персона у нас Сергей Иванович, вот таким и должен быть глава , находит время для всех, школы, дороги проверяет"
И до него два таких же было. Всех за хищения и махинации убрали.

0  0
31.08.2017 17:52
- гость -

А че у администраторов рабочий день теперь до 18ч.? Или перед выборами их в ружье за клаву усадили?
Ну и пусть, они своими тупыми коментами вреда едрисне наносят больше, чем их лидер.

0  0
31.08.2017 17:54
- гость -

31.08.2017 17:50
Иконика
гость один за всех гостей пишет, видать жахнул для согреву мыслей в голове и поехал на разные лады сказки сочинять, как тот кот , что на цепи кругом

Это ты одна работница администрации под разными никами пишешь, жахнула одеколону, нюхнула портрет фризина и вперед.

0  0
31.08.2017 17:56
20-15

Походу на голову кому-то из гостей дерево упало)А дороги получше у нас стали и не факт, что Дугин такой же , как выразились тут до этого выше. Гость похоже за того и этого дядю пишет , 2 оклад зарабатывает перед выборами, ай да Иконика вывела его на чистую воду.

0  0
31.08.2017 18:00
- гость -


31.08.2017 17:56
20-15

Ты почто о себе в третьем лице пишешь?

0  0
31.08.2017 18:18
1-ый

Тьфу!! читать противно. Сколько ж денег уходит на нашу бездарную политику, раз даже на комментаторов хватает(((

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