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Бывший директор "Гоголь-центра", экс-генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский попросил о поддержке мирового театрального сообщества. Об этом в четверг, 31 августа, пишет "Настоящее время".
Отмечается, что Малобродский написал письмо театральному критику из США Джону Фридману и его жене, актрисе Оксане Мысиной.
Экс-глава "Гоголь-центра" добавил, что за два с лишним месяца "одиссеи" он понял, что "на кону" стоит не только его личная история.
"Если не создать прецедент бескомпромиссного сопротивления, прецедент победы, то тотальное опричное людоедство может стать необратимым", — приводит канал его слова.
Он отметил важность того, чтобы поддержка "мирового театрального сообщества" была не фигуральной, а реальным процессом, протяженным по времени.
Комментарии
Воровство решил прикрыть жалобами в мирой суд?
хитер бес
Честная еврейская компания, а вот организовала этот беспредел русская женщина бухггалтер, коню даже понятно что пока деньги власть и положение выше закона выводиться капитал будет массово из страны, с дырками в законе для избранных,- поразительно но туда где закон работает......
Ру-ан :
Цитируем дословно: «Здесь не будет инакомыслия. Здесь будет только уничтожение противника, уничтожение предателей и всех любителей Русского мира. Мы их просто-напросто будем стирать с лица земли». Он полагает, что наказание нужно ужесточить в отношении тех, кто «недостаточно испытывает ненависть к русской агрессии». «Надо было уничтожать, вырезать и не бояться, не пускать слюни. Поэтому сейчас все те, кто с утра тихонько подпевает гимн России или пользуется тряпочками типа колорадских ленточек у себя на кухне, всех их нужно закапывать в землю. Может моя позиция слишком резкая и неудобная, но в жопу резкость и неудобство», — сказал Кива. «Нужно донести людям. Только все вместе мы сможем проломить хребет этой пророссийской теплящейся надежде», — сказал Кива советник министра внутренних дел Арсена Авакова
" ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ, - Я СКАЗАЛ!"
(ГЛЕБ ЖЕГЛОВ - ВОЛОДЕ Ш.)
А если честно, эта вшивая "богема" всех уже достала.
Она допрыгаются до того, что их всех привлекут к ответственности за неуплату налогов.
Сидите, *укины дети, тихо и молчите, если не желаете народного гнева.
Именно такие гнилые интеллигенты и продали мою Страну Советов за "колу, "ригли" и "левисы"...
Необходимо создать петицию за более тщательное расследование по делу Васильевой, Сердюкова и др.
Ведь когда "мелкие воришки" видят такие безнаказанные прецеденты (условники, - это не наказание в моем понимании при такой масштабности вороства), то у них руки "сами начинают тянуться" к бюджетным средствам.
Что касается следователей, я лично не согласен. Они-то как раз и работают.
Есть ещё прокуратура и, самое важное, суд.
Разве кто-нибудь подумал, как чувствуют себя те же следователи, которые раскрыли "дела", а прокурор, - закрыл (как в случае с Сердюковым).
А судьи, - Кто? Из 90-ых годов.
Вот и судите сами (это не только совет, но и призыв!)...
Гражданское общество, вот что необходимо выстраивать сегодня (чтобы поддержать честных чиновников, аппарат и президента) и объявить недоверие с выражением глубокого презрения тем СМИ, которые защищают воров и коррупцию с пеной у рта...
Так действуйте, а не сопли жуйте!
Вы же, - Русские!
Интереснейшая ссылка:
https://ria.ru/infografika/20161117/1481606950.html?inj=1
Мировое богоизбранное театральное сообщество в смятении.Это уже катастрофа для Кремля,как сказала юлька латынина на эхе мацы.