фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Депутаты Алтайского краевого Заксобрания седьмого созыва вернулись с летних каникул и приступили к работе в новом сезоне. В четверг, 31 августа, состоялась 11-я по счету сессия этого созыва.
Каких-то особо важных законов в этот день не приняли. Так что уделим внимание самим депутатам, а не их работе.
Комментарии
Старые самодовольные п....ы:,
В открытую ржут над нами.
сентиментальные даже прослезились
Я целый год работаю,а у них одна месячная зарплата.
Ну и рожи......... воровские
посадить их на среднюю ЗП по стране и лишить всех привелегий, посмотрим как они заулыбались бы тогда, дормоеды.