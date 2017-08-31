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Россия вошла в тройку самых сильных армий мира. Об этом пишет "Взгляд" со ссылкой на опубликованный специализированным порталом Globalfirepower рейтинг.
В пояснении к рейтингу, который составили военные эксперты, уточняется, что при ранжировании учитывалось не просто общее количество оружия, а его разнообразие, численность кадрового состава армии и ее резерв, уровень финансирования военной сферы, транспортная инфраструктура страны, добыча нефти и иные факторы, которые влияют на обороноспособность стран.
Также отмечается, что у стран НАТО в рейтинге бонус в связи с "теоретическим распределением ресурсов".
В топ-3 вошли армии США, России и Китая, занявшие первое, второе и третье места соответственно.
В десятке самых сильных оказались армии Индии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, Германии и Египта.
Украинская армия заняла в рейтинге 30-ю строчку.
Всего в рейтинге упоминаются 133 страны.
Комментарии
У нас у губернатора тоже высокий рейтинг, и что?