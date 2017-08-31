Фото: barnaul.org
Дорожники в Барнауле восстановили участок улицы Эмилии Алексеевой в районе пересечения с улицей Малахова, где ранее прошел ремонт теплотрассы.
В целом, ремонт в границах улицы Малахова и проспекта Ленина стартовал в июле в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги".
"Дорожное полотно было предварительно отфрезеровано, на геосетку уложен выравнивающий слой горячего асфальтобетона, заменены бордюры и отремонтированы колодцы и дождеприемные решетки", — уточняют в мэрии.
Общая площадь ремонта улицы Эмилии Алексеевой составляет 12,9 тыс. квадратных метров. Накануне в районе улицы Малахова, где недавно завершили ремонт теплотрассы, дорожники провели планировку основания, уложили геосетку и нижний слой асфальта.
В ближайшие дни здесь начнут укладку горячего асфальтобетона.
Комментарии
Какого банана канализационные люки на "Эмильке" торчат на 10 см из асфальта???
Когда сделают Германа Титова до ума? Никто не вкурсе?