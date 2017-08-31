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В Санкт-Петербурге неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание, где находится студия "Лендок" режиссера Алексея Учителя. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на представителя регионального ГУ МВД.
По словам собеседника агентства, неизвестные совершили нападение в 3:30 ночи четверга, 31 августа. Атаковавшие бросили бутылки с какой-то жидкостью, однако они попали в окна, которые были заложены изнутри кирпичами для звукоизоляции, поэтому к моменту приезда полиции огонь уже был потушен, добавляет "Фонтанка".
Стражи порядка начали проверку по факту произошедшего, а в самой киностудии давать комментарии агентству не стали. Уголовное дело в связи с нападением пока не возбуждено.
Издание добавляет, что в полиции рассматривают нападение как акцию противников выхода фильма Учителя "Матильда". Ранее режиссер уже получал угрозы от активистов организации "Христианское государство — Святая Русь", требовавших от кинотеатров отказаться от проката фильма Учителя "Матильда". В Кремле их назвали "анонимными экстремистами".
Напомним, "Матильда" должна выйти в российский прокат в октябре текущего года. Против нее с конца прошлого года выступает депутат Государственной думы Наталья Поклонская.
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