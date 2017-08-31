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Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что инициатором кризиса в российско-американских отношениях была не Москва. Об этом пишет RT.
Официальный представитель Кремля добавил, что Москва всегда последовательно выступала против разных рестрикций двусторонних отношений и экономических санкций. Также он напомнил, что Владимир Путин все время говорит о желании Москвы выстраивать добрые отношения с Вашингтоном на основе принципов взаимной выгоды и доверия.
Песков отметил, что РФ традиционно выступает за добрые отношения со Штатами, которые должны быть продвинутыми в интересах мира и глобальной стабильности.
Также он добавил, что в Кремле сожалеют "в связи с неконструктивной позицией", которую занимают американские коллеги.
В заключение он подчеркнул, что Россия не может оставлять без ответа "недружественные, а порой и враждебные проявления в наш адрес".
Комментарии
я бы конечно удивился, как с таким количеством неловких моментов, где он молчит или отрицает, и это всегда подтверждается при этом, он продолжает работать на этой должности,
но я ничему не удивляюсь.
и не слушаю его. неужели нет более достойных кандидатов у уважаемого ВВП