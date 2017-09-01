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Снова в школу: учебный год в Алтайском крае начался для 260 тысяч учеников

, ИА "Амител"
Торжественные линейки в День знаний будут посвящены 80-летию региона

Фото: правительство Алтайского края

Новый учебный год 1 сентября в Алтайском крае начнется для более чем 260 тысяч учеников. Это на 7 тысяч больше, чем в прошлом году. Праздничные мероприятия пройдут в 1120 школах региона.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, первый звонок прозвенит почти для 30 тысяч первоклассников. Всего за школьные парты сядут более 260 тысяч школьников. Это на 7 тысяч учеников больше, чем в прошлом году.

Торжественные линейки и классные часы будут посвящены 80-летию Алтайского края, юбилейным датам Великой Отечественной войны, краевым памятным датам и событиям.

Порядок на линейках будут осуществлять более 1300 полицейских. Ученики трех школ будут учиться в новых зданиях: в селе Юдиха Тюменцевского района, в городе Барнауле и в Родино Родинского района, где построено отдельное здание для начальной школы. Еще 31 объект капитально отремонтирован.

По прогнозным данным, в 2017-2018 учебном году доля обучающихся, занимающихся в первую смену, составит 82%. В 28 муниципалитетах все школьники будут обучаться только в первую смену.

В министерстве напоминают, что к этому году автопарк в Алтайском крае пополнился 23 новыми автобусами. За счет краевого бюджета приобрели 15 автобусов "ПАЗ" на 22 посадочных места и восемь 12-местных микроавтобусов "Газель". Их направят в 20 муниципальных районов края. На покупку выделено 36,8 миллиона рублей.

С этого года в школах как самостоятельный предмет будут преподавать астрономию. Изучать ее будут ученики 10-11 классов семи школ: гимназий №№ 42 и 45, лицеев №№ 124, 129 и "Сигма", школы № 114 Барнаула и школы № 20 с углубленным изучением отдельных предметов Бийска.

Кроме того, в этом году 30% школ и 90% профессиональных образовательных организаций, а также воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, будут изучать предмет "Основы финансовой грамотности". В целом на подготовку школ Алтайского края к новому учебному году направлено более 2 миллиардов рублей.

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