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Forbes опубликовал список сотни самых влиятельных россиян за последние 100 лет. В рейтинг попал всего 21 современник, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз медиагруппы ACMG.
Подчеркивается, что редакция совместно с экспертами выбирала "русских, которые оказали огромное влияние на экономику, бизнес, науку, общество и политику с 1917 по 2017 год". Издание учитывало признание номинантов на международном уровне, количество людей, чья жизнь изменилась благодаря влиянию кандидатов, а также денежную составляющую (контракты, бюджеты, капитализация, объем рынков).
Агентство пишет, что самым влиятельным гражданином РФ за минувший век признан первый космонавт Земли Юрий Гагарин, его выбрали 52,2% читателей. Второе место досталось советскому диктатору Иосифу Сталину (44,6% голосов), а замыкает тройку лидеров российский президент Владимир Путин (43,6%).
Отмечается, что самым молодым в перечне оказался 23-летний Виталик Бутерин, создатель криптовалютной платформы Ethereum.
Также сообщается, что в сотню влиятельнейших россиян вошел 21 современник, включая режиссера Никиту Михалкова, танцора балета Михаила Барышникова, певицу Аллу Пугачеву и хоккеиста Александра Овечкина.
Полный список современников выглядит следующим образом:
- Жорес Алферов, физик
- Михаил Барышников, звезда балета
- Сергей Брин, сооснователь Google
- Виталик Бутерин, создатель криптовалюты Ethereum
- Аркадий Волож, сооснователь "Яндекса"
- Сергей Галицкий, основатель и совладелец "Магнита"
- Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР
- Герман Греф, президент Сбербанка
- Павел Дуров, создатель "ВКонтакте" и Telegram
- Дмитрий Зимин, пионер российской мобильной телефонии
- Алексей Кудрин, экс-министр финансов
- Юрий Мильнер, предприниматель
- Никита Михалков, режиссер
- Александр Овечкин, хоккеист
- Григорий Перельман, математик
- Алла Пугачева, поп-певица
- Владимир Путин, президент России
- Ирина Роднина, фигуристка
- Владислав Третьяк, хоккеист
- Анатолий Чубайс, "отец" российской приватизации
- Мария Шарапова, теннисистка
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