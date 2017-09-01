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Дума без шума: депутаты барнаульского парламента провели последнюю сессию

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Шестой созыв сменится на седьмой меньше чем через месяц

Фото: Екатерина Смолихина. Amic.ru

Последнюю сессию провели депутаты шестого созыва Барнаульской городской Думы в четверг, 31 августа. За ходом заседания наблюдал корреспондент ИА "Амител" .

О последнем заседании

Собственно, ничего особенного на заседании не было. Кроме внесения нескольких поправок относительно процедуры конкурса на главу города и технических поправок по новым должностям. Кроме награждения некоторых депутатов дипломами, памятным знаком "За заслуги в развитии города Барнаула" и почетными грамотами БГД. Кроме того, что после сессии депутаты традиционно сделали общее фото и поблагодарили друг друга за совместную работу. Кроме того, что все в целом остались довольны работой представительного органа Барнаула.

 

О Думе старой и новой

Шестой созыв работал с 2012 года. В его составе 40 депутатов (к концу созыва осталось 38 действующих депутатов). Также 40 депутатов будет и в новом, седьмом созыве (20 по одномандатным округам, 20 по спискам партий). Выборы состоятся 10 сентября 2017 года. Состав думы обновится значительно, на перевыборы не пошло около половины депутатов.

Сейчас в БГД пять фракций: "Единая Россия" (30 депутатов и два пустых кресла), КПРФ (4 депутата), "Справедливая Россия" (2 депутата), ЛДПР (1 депутат), "РПР-Парнас" (1 депутат).

На выборы в БГД идут всего восемь партий: "ЕР", КПРФ, ЛДПР, "СР",  "Патриоты России", "Яблоко", "Партия Великое Отечество" и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", а также самовыдвиженцы — всего 422 человека.

О важных решениях

Так уж вышло, что муниципальная власть в России, та самая, что ближе всего к народу, по сути, не имеет законодательных полномочий. Городская дума может менять городской Устав, принимать бюджет, определяет порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, утверждает прогнозный план приватизации муниципального имущества, устанавливает, меняет и отменяет местные налоги и тому подобное. Законы дума не принимает. И все равно депутатам было о чем спорить. 

По словам действующего главы города Людмилы Зубович (фракция "Единая Россия"), за пять лет работы созыва депутаты рассмотрели более 900 вопросов, приняли 883 решения, провели 43 заседания БГД.

Особо важными решениями она назвала изменения в Устав города, работу над бюджетом, сохранение компенсации расходов на оплату ЖКУ некоторым гражданам, сохранение льготной аренды муниципального имущества для малого и среднего бизнеса.

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Пожалуй, самое главное изменение в Уставе — отмена двуглавости управления городом. Поправки, которые вступят в силу только с приходом нового созыва, отменяют должность сити-менеджера (главы администрации города), столь мучительно принимавшуюся в 2010 году. Вместо главы администрации будет глава города. А в думе вновь будет главенствовать председатель, а не глава города.

Новому, седьмому созыву предстоит в самом начале своей работы выбрать по конкурсу председателя гордумы и главу города. 

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Председатель комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике Андрей Солодилов также среди важных тем выделил принятие бюджета Барнаула.

"Сейчас стало полегче, а в 2012-2014 годах было непросто. Конечно, хочется больше направлять на расходы, приходится всегда очень тщательно работать над сбалансированностью этого документа", — сказал он в беседе с корреспондентом портала Amic.ru

Важным решением, правда уже с отрицательной коннотацией, депутат-коммунист Анатолий Барсуков назвал рост тарифов. 

Увеличение тарифов, точнее максимально возможного роста платы за коммунальные услуги, произошло в июле 2016 года с 5,7% до 15,7% и в основном за счет роста тарифов на тепло и горячую воду.

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"На счету у Думы шестого созыва увеличение тарифов в размере, значительно превышающем предельный правительственный индекс, увеличение ставок налога на имущество, растущий долг перед жителями города по судебным решениям", — отметила в беседе с корреспондентом Amic.ru депутат от "Справедливой России" Оксана Молодых.

Андрей Солодилов, кстати, наоборот, сказал, что рост платы еще удалось сдержать, ресурсовики просили намного больше.

"Нельзя сказать, что депутаты не старались, но и период был критический – как с финансовой, так и политической точки зрения. В итоге гордума так и не стала центром общественной жизни города, не повысила прозрачность принимаемых решений, не заинтересовала должным образом ни граждан, ни бизнес к более активному участию в соуправлении городом", — считает единственный депутат фракции "РПР-ПАРНАС" Геннадий Шейда.

О совместной работе

"Эта дума самая сбалансированная, а подбор депутатов — самый профессиональный. За эти пять лет не было большого противостояния между депутатами. Да, у "Единой России" большинство, но не всегда удавалось провести свои идеи, в то же время другие фракции часто поддерживали нас.  Всегда был конструктивный диалог, не было скандалов, которые могли бы бросить тень на БГД", — сказал Солодилов.

Отчасти с ним солидарен коммунист Андрей Сартаков, который был избран в шестой созыв БГД в 2012 году, а в 2016 году получил мандат депутата Алтайского краевого Заксобрания, куда он и перешел. Сартаков отметил, что все фракции были реальными и сумели сорганизоваться, чтобы работать на благо города.

"Не было излишнего шума, самопиара на каких-то проблемах. Представители разных партий находили общий язык. Не было напряженности и обид", — сказал Amic.ru депутат со стажем, член фракции "Единая Россия" Василий Пирожков.

По мнению Оксаны Молодых, восемь депутатов для оппозиции в думе — это мало. "У нас мало возможностей через работу в думе повлиять на принимаемые решения. При этом далеко не все депутаты наладили тесную связь со своими избирателями, не все принимают участие в заседаниях комитетов и на сессиях, имеют место и факты уголовного преследования членов представительного органа", — сказала депутат.

Алексей Скосырский, депутат фракции ЛДПР, также считает, что для более качественной работы думы она должна быть более оппозиционной.

"Любые вопросы принимаются большинством, поэтому не удается представлять интересы избирателей достойным образом. Точку зрения озвучиваем, но отстаивать пока рычагов нет", - подчеркнул он.

Геннадий Шейда добавил, что "коммерческие" мандаты ряда партий, относящих себя к оппозиционным, не позволили оппозиции консолидироваться и играть большую роль в барнаульской политике".

Что же, подождем новый состав. 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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