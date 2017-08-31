ФСБ России задержала двух выходцев из Центральной Азии, которые готовили 1 сентября теракты в Москве и области, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей службы безопасности.
Сообщается, что один из задержанных планировал подорвать себя в общественном месте. По месту его проживания обнаружено самодельное взрывное устройство большой мощности, отметили в ведомстве.
Второй разместил в интернете видеообращение к членам террористической организации, в котором дал "клятву верности террористам". По данным ФСБ, он планировал совершить нападения на людей с использованием холодного оружия — в его телефоне были инструкции по планируемому преступлению.
Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовных дел.
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