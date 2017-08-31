Сегодня, 31 августа, день рождения у режиссера скандального фильма "Матильда" Алексея Учителя и главной героини этой же кинокартины балерины Матильды Кшесинской, у которой по сценарию любовный роман с императором Николаем II.
Алексей Учитель родился 31 августа 1951 года в Ленинграде. Матильда Кшесинская родилась 31 августа 1872 года под Ленинградом (Петербургом).
Ранее неизвестные в ночь на 31 августа бросили бутылки с зажигательной смесью в здание, где находится студия "Лендок" режиссера Учителя. Однако они попали в окна, которые были заложены изнутри кирпичами для звукоизоляции, поэтому к моменту приезда полиции огонь уже был потушен.
"Матильда" должна выйти в российский прокат в октябре текущего года. Против фильма с конца прошлого года выступает депутат Государственной думы Наталья Поклонская, а также различные религиозные организации. Некоторые представители РПЦ даже утверждают, что после показа фильма Бог уничтожит Россию, но прежде люди в стране начнут жить еще беднее.
Несмотря на все угрозы, большинство россиян намерены посмотреть "Матильду" в кинотеатрах. К такому выводу после опроса пришли эксперты фонда "Общественное мнение".
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