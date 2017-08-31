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Поклонская разглядела "сатанинский знак" перед премьерой "Матильды"

, ИА "Амител"
"Может быть, голова козы, если крови на всех не хватит?" - написала депутат Госдумы

Фото: Flashcrimea.com

Депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице в Facebook написала сообщение, в котором поддержала ранее опубликованный на YouTube видеоролик, разоблачающий актера, сыгравшего Николая II в фильме "Матильда". Это же сообщение она продублировала в своем Twitter

В видео рассказывают о том, что актер Ларс Айдингер является сатанистом. Также дается ответ на вопрос, зачем сатанисту сниматься в роли "Последнего Царя Российской Империи — святого Русской Православной Церкви".

Поклонская прикрепила к видео небольшое и емкое сообщение: "Молчать и ждать? Каким будет следующий сатанинский знак? Может быть, голова козы, если крови на всех не хватит?"

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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