Депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице в Facebook написала сообщение, в котором поддержала ранее опубликованный на YouTube видеоролик, разоблачающий актера, сыгравшего Николая II в фильме "Матильда". Это же сообщение она продублировала в своем Twitter.
В видео рассказывают о том, что актер Ларс Айдингер является сатанистом. Также дается ответ на вопрос, зачем сатанисту сниматься в роли "Последнего Царя Российской Империи — святого Русской Православной Церкви".
Поклонская прикрепила к видео небольшое и емкое сообщение: "Молчать и ждать? Каким будет следующий сатанинский знак? Может быть, голова козы, если крови на всех не хватит?"
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