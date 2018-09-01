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Величайшая катастрофа в истории человечества, которой оказалась Вторая мировая война, началась ровно 79 лет назад – 1 сентября 1939 года, когда гитлеровская Германия напала на Польшу.

Уже меньше чем через два года после этого война пришла и на нашу землю и унесла жизни миллионов советских людей. Во Второй мировой войне участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент, а боевые действия велись на территории трех континентов и в водах четырёх океанов.

Общие людские потери мирового конфликта достигли 60—65 миллионов человек. Самую страшную цену заплатил Советский Союз.

В годовщину начала той страшной катастрофы вспоминаем тех, кто оказался на полях Второй мировой войны.