Фото из открытых источников
Величайшая катастрофа в истории человечества, которой оказалась Вторая мировая война, началась ровно 79 лет назад – 1 сентября 1939 года, когда гитлеровская Германия напала на Польшу.
Уже меньше чем через два года после этого война пришла и на нашу землю и унесла жизни миллионов советских людей. Во Второй мировой войне участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент, а боевые действия велись на территории трех континентов и в водах четырёх океанов.
Общие людские потери мирового конфликта достигли 60—65 миллионов человек. Самую страшную цену заплатил Советский Союз.
В годовщину начала той страшной катастрофы вспоминаем тех, кто оказался на полях Второй мировой войны.
Комментарии
Такие лица.....
Мы не умеем так улыбаться!
великие люди
одухотворенные лица несмотря на полный ужас ситуации.А сейчас озлобленное мракобесие в людях несмотря на относительную сытость и безопасность.Оскал капитализма.
Вторая и четвертая фотографии-как то не в тебу совсем....