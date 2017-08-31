Тверской областной суд не признал потерпевшей выжившую во время массового убийства в дачном кооперативе в Тверской области Марину Коныгину, передает ТАСС.
"Суд отказал ей в удовлетворении ходатайства о признании потерпевшей по делу, а также в принятии ее искового заявления о компенсации морального вреда на сумму 3 млн рублей, так как, согласно материалам дела, противоправных действий в отношении нее не совершалось, и она не является родственником кого-либо из погибших", — отметили в суде.
ЧП произошло в ночь на 4 июня на территории садового товарищества "50 лет Октября". Местный электрик Сергей Егоров застрелил из охотничьего карабина девять человек. Марине Коныгиной удалось спрятаться под одеялом, благодаря чему она выжила.
Егоров по результатам психиатрической экспертизы был признан вменяемым. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Комментарии
А что надо было что ей голову отстрелили??? Надо судью поставить в такую же ситуацию и посмотреть что она тогда скажет.