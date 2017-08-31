Генпрокуратура отчиталась о результатах работы по рассмотрению обращений граждан, поступивших на официальный сайт ведомства в раздел "Противодействие коррупции" в первом полугодии 2017 года.
"Зарегистрировано 14,8 тыс. обращений граждан о возможных нарушениях законодательства в сфере противодействия коррупции, что на 7 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них 1,4 тыс. поступило на рассмотрение в управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции", — говорится в сообщении.
Как отмечается, в жалобах в основном касались вопросов о предполагаемых фактах коррупции и нарушениях законодательства лицами, занимающими должности в органах государственной власти субъектов РФ, органах местного самоуправления, контролирующих и правоохранительных органах. Достаточно часто обжаловались принятые следственными органами процессуальные решения.
Более 70% обращений направлено для разрешения в прокуратуры субъектов РФ.
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