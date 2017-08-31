Президенту Украины Петру Порошенко предложили прорыть судоходный канал из Азовского моря в Черное, превратив Крым из полуострова в остров, сообщает НТВ.
Соответствующая петиция зарегистрирована на официальном портале главы государства.
"Всего придется прорыть около пяти километров, чтобы порт Мариуполя мог отправлять торговые корабли без задержек из-за строительства Керченского моста", — отметил автор петиции Станислав Лагуцкий.
Также он предложил построить свой мост в районе Чонгара: "Это будет прорыв для азово-черноморских портов Украины, появятся десятки тысяч рабочих мест".
На данный момент петиция собрала 40 голосов из 25 тысяч необходимых. Однако для достижения этой цели есть еще 90 дней.
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