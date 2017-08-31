Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов заявил, что ведомство не принимало решение о выдаче наградного оружия бизнесмену Умару Джабраилову, который подозревается в хулиганстве, пишет "Российская газета".
"Решение о награждении гражданина наградным оружием органами внутренних дел не принималось, в ГУВД по Москве в 2008 году в установленном порядке было оформлено лишь разрешение на право хранения и ношения указанного пистолета", — отметил Титов.
Ранее бизнесмен, экс-сенатор Джабраилов был задержан за стрельбу в отеле из наградного пистолета. У миллионера возник конфликт с сотрудниками отеля, когда тележку с едой в номер прикатила уборщица, а не официант. После этого бизнесмен начал стрелять в потолок и пол и требовать самого главного начальника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В среду, 30 августа, Джабраилов был отпущен под подписку о невыезде.
Позже Джабраилов объяснил стрельбу оплошностью. Он отметил, что хотел проверить пистолет, которым не пользовался несколько лет, и случайно выстрелил вверх, поскольку у него не было опыта обращения с огнестрельным оружием. Таким образом он случайно выстрелил несколько раз.
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