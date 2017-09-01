Малогабаритные квартиры-студии, которые еще недавно так быстро раскупали у застройщиков Барнаула, больше не будут возводить в таких объемах. Несколько лет назад, когда на рынке было представлено немного вариантов, а спрос возрастал, в городе закладывали целые высотки, состоящие сплошь из студий. Сейчас же, исходя из потребностей клиентов, их производят уже более умеренными темпами.

Рынок перенасытился

Директор ООО "МК ПР-Холдинг" Евгений Клейнатовский вспоминает, как четыре года назад он находил в базах от силы 50-60 вариантов таких помещений. И они раскупались как горячие пирожки. Сегодня же на сайте "Авито" представлено более 600 объявлений как на первичном, так и на вторичном рынке. При этом реальный объем предложений гораздо больше, если учесть, что застройщик или агент размещает одну строчку в целях экономии, но при этом может иметь в продаже несколько десятков подобных вариантов в одной новостройке.

"Какое-то время студии были действительно нужны, так как участвовали в размене квартиры, например, а сейчас их штампуют настолько массово, что они разделились на 3 категории: 1, 2 сорта и 3 – брак. Из этих 600-700 предложений пользуются спросом лишь те, которые находятся в хорошем доме и удачном месте. Вот они будут востребованы всегда, даже если их стоимость, скажем, составит 1,2-1,3 млн рублей. А те, что находятся в непонятной новостройке и имеют не лучшее расположение, будут усиленно предлагать и за 650 000, только они не продадутся. Ведь потребитель теперь стал более требовательным, он выбирает самые качественные проекты", — поясняет Евгений Давыдович.

Небольшое падение интереса к студиям отметили в СК "Сибирия" и тоже объяснили это переизбытком предложений на рынке. Однако еще до снижения спроса компания заложила ЖК "Антон Палыч", в котором практически они одни и представлены (10 из 12 квартир на этаже). А вот в тех высотках, которые проектируются сейчас, уже заложено больше крупногабаритных квартир.

Инвесторы ушли

Вместе с растущим предложением с рынка недвижимости ушли и инвесторы, которых подкосил кризис. А ведь именно они несколько лет назад скупали такие малогабаритки целыми подъездами. "На студии был активный спрос в 2014-2015 годах. В то время мы даже построили целый ЖК (ул. Интернациональная, 16-18), состоящий почти сплошь из студий. В настоящее время интерес потребителя к таким вариантам ощутимо снизился, поэтому наша компания сейчас их возводит немного. В определенный момент их начали строить все, кому не лень. Ведь это был очень эффективный инструмент для инвесторов, которые в те годы являлись чуть ли не основой рынка недвижимости. Было много бизнесменов, которые в больших объемах приобретали студии для последующей сдачи в аренду либо перепродажи с наценкой (поскольку они были самым бюджетным и ходовым товаром)", — рассказывает заместитель директора ПСК "Строительная перспектива" Андрей Комяков.

Сейчас рынок изменился, инвесторы массово его покинули, и остались в основном конечные потребители, которые приобретают жилье для себя и своей семьи. Это значит, что потребности у них гораздо выше и представления о комфорте совсем другие. Квартиры с выделенной кухней и спальней теперь спрашивают гораздо чаще. А в домах, которые застройщики закладывали в 15-16 годах, уже проектировались полноценные "однушки", "двушки", "трешки" с удобными планировками. И это логично, потому что в годы ажиотажного строительства студий на рынке успел сформироваться определенный дефицит на просторные жилые помещения.

Студии все равно нужны

Но массово отказываться от малогабариток застройщики, естественно, не собираются. К таким изменениям рынок совсем не готов. К примеру, по словам ведущего менеджера отдела продаж ИСК "Алгоритм" Марины Кирильчук, их организация не заложила подобных вариантов в ЖК "Тетрис" (который начали строить прошлой осенью), а дольщики ими активно интересовались, равно как и полноценными однокомнатными квартирами. Теперь же в новом ЖК "Литерный" студии снова представлены, правда, в умеренных количествах. И пользуются хорошим спросом, потому что размещены именно в центре.

"У нас принципиальная позиция – мы не делаем их слишком маленькими. Наша минимальная квартира от 25,7 кв. м. И мы стараемся предлагать клиентам большой ассортимент помещений в одном доме. Среди них и студии, и "евродвушки", и полноценные 1-, 2-, 3-комнатные. Малогабаритки мы строим по потребностям", — рассказывает Марина Викторовна.

От маленьких габаритов уходят и другие девелоперы. Например, в ООО "МК ПР-Холдинг" в будущих домах закладывают уже более просторные студии ("мини-однушки") по 28-29 "квадратов".

Иные застройщики отмечают, что малогабаритки у них разбирают сезонно. Например, увеличение спроса (примерно на 5% в сравнении с весной) сейчас отметили в ООО "Алтайэнергожилстрой". Похожая ситуация и в ООО "Домстрой-Барнаул". Эти застройщики поясняют, что в конце лета, когда приезжают студенты, некоторым из них родители покупают именно такие помещения. Во-первых, потому что это наиболее бюджетный вариант, во-вторых, у молодых людей требования к комфорту еще не завышены, в-третьих, для одиноко проживающего человека студия, конечно, подходит больше, нежели для семьи. Но сказать, что они сейчас продаются массово, все же нельзя.

В ИСК "Алгоритм" повышенный спрос на них связывают с тем, что это более выгодное вложение средств, чем приобретение той же комнаты. Современные студии представляют собой все-таки комфортное помещение, есть удобства, к тому же это продуманная планировка, новый дом со всем необходимым благоустройством. Чаще всего ими интересуются молодые люди, у которых пока не хватает денег на полноценное жилье и надо с чего-то начать.

Справка: Типичная барнаульская квартира-студия сегодня представляет собой небольшую прихожую, совмещенный санузел скромных размеров и общую комнату с кухней-нишей без перегородок, чтобы будущий собственник смог сам зонировать пространство. Также во многих вариантах дополнительно прилагается балкон или лоджия. Интересно, что самые маленькие по площади студии строит ИСК "Союз", а самые большие – ООО "Алтайэнергожилстрой". Минимальная цена на них стартует от 890 000 рублей (на окраине города), а максимальная – 1 250 000 рублей (в центре и ближе к центру).

Обзор студий от ведущих застройщиков:

ИСК "Союз": от 18 кв. м за 890 000 рублей

СК "Сибирия": от 20 кв. м за 1 050 000 рублей

ООО "МК ПР-Холдинг": от 22,7 кв. м за 1 150 000 рублей

ООО "Домстрой-Барнаул": от 24 кв. м за 1 090 000 рублей

ООО "ВОТЭТОДОМ!": от 26,6 кв. м за 997 500 рублей

ИСК "Алгоритм": от 26,7 кв. м за 950 000 рублей

ПСК "Строительная перспектива": от 27 кв. м 1 250 000 рублей.

ООО "Алтайэнергожилстрой": от 29 кв. м за 1 160 000 рублей.

Ольга Полиенко