Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров станет ведущим новой программы "Главный котик страны" на Первом канале, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Первый выпуск программы выйдет в эфир 3 сентября, в 12:15 мск, сообщили в пресс-службе,
пояснив, что это будет "развлекательное шоу".
Отмечается, что новая программа будет посвящена не животным, а людям, поскольку коты очень похожи на своих хозяев.
"У меня был кот, который, несмотря на то что его кормили черной икрой с ложечки, все равно был похож на драного уличного котяру. Поэтому наша передача не о котах, а про нас с вами. Такие дела", — пояснил Шнуров, пишет "Интерфакс".
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