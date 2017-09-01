ООО "Завод алюминиевого литья" приобрело недвижимость обанкроченного алтайского ЗАО "Завод алюминиевого литья", пишет "Коммерсант".
Новому владельцу достался производственный корпус алтайского завода алюминиевого литься со всеми пристройками (общей площадью 40,6 тыс. кв метров), право аренды земельного участка в Барнауле на проспекте Космонавтов (площадь 25,5 тыс. кв метров), а также пять индукционных печей и закалочная печь.
Сумма сделки, как отмечается, составила всего лишь 38,1 млн рублей.
ООО "Завод алюминиевого литья" зарегистрировано в июне 2017 года в Алтайском крае. Совладельцы компании: Андрей Загарин (50%), Алексей Четырешников (18%), Андрей Соколов и Андрей Арсентьев (у каждого по 16%).
ЗАО "Завод алюминиевого литья" признан банкротом в апреле 2015 года — введена процедура конкурсного производства. Один из основных кредиторов компании — Сбербанк России с требованием около 80 млн рублей. Завод поставлял продукцию крупнейшим моторным и агрегатным заводам России. Мощность производства — 22 тысячи тонн литья в год. Владельцы — также группа физических лиц, как и в случае с ООО.
История предприятия "Завод алюминиевого литья" началась с 29 декабря 1972 года, когда на Алтайском моторном заводе была сделана первая плавка. Уже на момент основания барнаульский "Завод алюминиевого литья" являлся самым крупным предприятием за Уралом и одним из крупнейших предприятий в СССР по производству цветного литья. Предприятие специализировалось на производстве литых деталей — заготовок из алюминиевых сплавов для дизельных двигателей, топливной аппаратуры, гидроаппаратуры и турбокомпрессоров. Именно здесь впервые было массово применено отечественное полуавтоматическое литейное оборудование.
На производстве были освоены самые прогрессивные технологические процессы современного литья: плавка металла в индукционных печах, полуавтоматические кокильные машины, пневматические дозаторы жидкого металла, машины литья под давлением и соответствующая технологическая оснастка. Завод поставлял продукцию крупнейшим моторным и агрегатным заводам России. По уровню технологии и качества завод в 1981 году стал лауреатом премии Совета Министров СССР.
15 июля 1992 года на базе цеха было организовано закрытое акционерное общество "Завод алюминиевого литья".
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