Заботиться о своем здоровье нужно всегда, а осенью оно требует особого внимания.
Amic.ru совместно с Altay Garmin решили помочь вам в этом вопросе и запустили розыгрыш, главный приз которого — фитнес-браслет.
Условия участия очень просты:
- Вступить в группы Amic.ru и Altay Garmin;
- Сделать репост этой записи к себе на стену;
- В комментариях к этому посту поставить "+" или написать "участвую";
- Пройти тест "Выживете ли вы в экстремальной ситуации?" на сайте Amic.ru.
ВАЖНО! При прохождении теста указывайте имя, под которым вы записаны в социальной сети;
- 8 сентября в 15:00 подведем итоги и наградим победителя.
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