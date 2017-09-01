Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил земляков с Днем знаний, подчеркнув, что этот праздник важен для всех.
"Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с замечательным праздником! День знаний дорог каждому из нас. Каких бы профессиональных вершин ни достиг человек, путь к ним начинается 1 сентября", — подчеркнул глава региона.
Особо волнительным, по словам губернатора, этот праздник является для первоклассников, которые переступают школьный порог, и для первокурсников.
Александр Карлин подчеркнул, что в крае увеличивается количество школ. "До 2025 года в регионе мы построим дополнительно еще 28 учреждений среднего образования. В этом году распахнут свои двери две новые школы: в Барнауле, селе Юдиха Тюменцевского района, а также новый корпус в Родино. Строительные работы, несмотря на непростые погодные условия, проведены в срок и на высоком качественном уровне!" - отметил глава региона.
Резюмируя, губернатор отметил: "Желаю ребятам, а также учителям, преподавателям и наставникам здоровья, успехов, упорства и терпения! С Днем знаний!"
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