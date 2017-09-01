Образовательный проект "Мама-предприниматель" для женщин в декретном отпуске и матерей несовершеннолетних детей стартует в Алтайском крае 2 октября. Женщины смогут пройти бесплатное обучение и выиграть 200-тысячный грант на открытие собственного бизнеса. Подробности сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Участие в проекте "Мама-предприниматель" смогут принять женщины в декретном отпуске, мамы несовершеннолетних детей и женщины, находящиеся на учете в службе занятости.
"Цель проекта — помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, которые не удавалось реализовать самостоятельно", — уточнили в пресс-службе.
Обучение будет бесплатным. Со 2 по 6 октября пройдет пятидневный тренинг-интенсив с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. В финале каждая участница должна будет защитить свой бизнес-проект. Победительница получит грант в 200 тысяч на открытие собственного бизнеса.
Этот проект федеральный, Алтайский край — один из 20 регионов-участников.
Занятия будут проходить в Алтайском бизнес-инкубаторе по адресу: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19. Подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта "Мама-предприниматель".
Комментарии
Ну какие бизнес-идеи??? Не смешите)) Очередные ногти-волосы-брови-шугаринг! На другое мозгов не хватит. Да и сумма смешная для открытия своего бизнеса.
Отчитываться если не надо будет по произведенным потом расходам, то мы запросто.)) На море сгонять хватит более-менее))