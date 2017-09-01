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Декретницам Алтайского края предлагают побороться за грант на бизнес

, ИА "Амител"
За победу в проекте "Мама-предприниматель" дают 200 тысяч рублей

Фото: maykurs.mixseller.com

Образовательный проект "Мама-предприниматель" для женщин в декретном отпуске и матерей несовершеннолетних детей стартует в Алтайском крае 2 октября. Женщины смогут пройти бесплатное обучение и выиграть 200-тысячный грант на открытие собственного бизнеса. Подробности сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участие в проекте "Мама-предприниматель" смогут принять женщины в декретном отпуске, мамы несовершеннолетних детей и женщины, находящиеся на учете в службе занятости.

"Цель проекта — помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, которые не удавалось реализовать самостоятельно", — уточнили в пресс-службе.

Обучение будет бесплатным. Со 2 по 6 октября пройдет пятидневный тренинг-интенсив с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. В финале каждая участница должна будет защитить свой бизнес-проект. Победительница получит грант в 200 тысяч на открытие собственного бизнеса.

Этот проект федеральный, Алтайский край — один из 20 регионов-участников.

Занятия будут проходить в Алтайском бизнес-инкубаторе по адресу: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19. Подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта "Мама-предприниматель".


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Партнёры

Комментарии

1.09.2017 09:57
- гость -

Ну какие бизнес-идеи??? Не смешите)) Очередные ногти-волосы-брови-шугаринг! На другое мозгов не хватит. Да и сумма смешная для открытия своего бизнеса.

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1.09.2017 10:40
Декретницы

Отчитываться если не надо будет по произведенным потом расходам, то мы запросто.)) На море сгонять хватит более-менее))

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