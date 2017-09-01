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Житель Алтайского края стал обладателем полутора миллионов рублей, выиграв в лотерею, сообщили в региональном управлении "Почты России".
Суперприз в размере полутора миллионов рублей был разыгран в 104-м тираже лотереи "Золотая подкова". Выигрышным оказался билет, купленный в одном из почтовых отделений.
Всего же с начала этого года в Алтайском крае появилось два лотерейных миллионера. Первый крупный выигрыш в размере 3,5 миллионов рублей получил в марте этого года житель Барнаула.
Примечательно и то, что в алтайских отделениях "Почты России" продажа лотерей выросла на 65,3% по сравнению с 2016 годом. Выплачено выигрышей за 2017 год на сумму 17,2 миллиона рублей.
Комментарии
Врите, врите.Не надо эти билетики вообще брать.
Лучше бы извещения на посылки разносили.