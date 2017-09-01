Фото: prikubanka.ru
Средний возраст парка легковых автомобилей в России составил 12,5 лет, сообщает агентство "АВТОСТАТ", которое провело соответствующие исследования.
Аналитики пришли к выводу, что самый молодой автопарк в нашей стране — в Татарстане. Здесь средний возраст парка легковых автомобилей составляет 9,2 года. На втором месте по этому показателю находится Москва со средним возрастом легковушек 9,8 года. В тройку также вошел Ханты-Мансийский автономный округ — 10 лет.
Любопытно, что наиболее старый автопарк находится на Дальнем Востоке. На Камчатке, к примеру, этот показатель составляет 21,4 года, в Приморье — 20,2 года, в Еврейской автономной области — 20,1 года.
Комментарии
при заводской себестоимости ЛАДЫ КАЛИНЫ в 50 тыс руб. продается сие за 500 тыс .
1.09.2017 10:23
гость
Ты когда родился, акушер сказал: "если зашевелиться, пристрелите". А ни чего, вон уже на кнопки тыкать научился.
Всегда было интересно, как идиот может определять на глаз себестоимость чего либо?
Россияне очень любят свои авто, поэтому так долго не расстаются с ними! Это не из-за бедности и нехватки денег даже на жизнь у большей половины россиян, а чисто от любви к своим машинам!
У приморцев машины служат дольше, потому что они более качественные, привезенные из Японии и собранные для японских граждан.
Во-во, а процентов девяносто из них были куплены уже б/у. И кто-то в телевизоре ещё орет, что мы шикарно живем и впереди планеты всей. Люди ходите на выборы. Есть шанс (пускай ничтожный) утопить ер в дерьме.