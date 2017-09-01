Шесть ведущих банков мира планируют запустить новую криптовалюту в 2018 году. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Financial Times.
Сейчас над запуском валюты работают такие крупные банки, как Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG и State Street. Валюта будет использоваться для проведения моментальных расчетов и клиринга по сделкам с ценными бумагами. Цель ее появления — повышение эффективности финансовых операций с помощью ускорения их заключительных этапов.
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Разрабатывать новую криптовалюту начал швейцарский банк UBS совместно с Clearmatics Technologies в августе прошлого года. Она уже получила название utility settlement coin (USC, "практичная денежная единица для расчетов").
Запуск новой криптовалюты произойдет к концу 2018 года.
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